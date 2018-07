Vídeo: Austin recebe emocionante homenagem da NBA

O sonho de Isaiah Austin era ter o nome anunciado no draft e jogar na NBA. Poucos dias antes da loteria dos novatos, no entanto, o pivô de 2,16m foi diagnosticado com Síndrome de Marfan e, por isso, não poderia jogar profissionalmente, se aposentando aos 20 anos.

A NBA realizou, aos menos, um dos sonhos do pivô.

Em um homenagem emocionante, Austin foi selecionado pela NBA no draft que aconteceu na noite de quinta-feira, no Barclays Center, ginásio do Brooklyn Nets, em Nova Iorque.

“A NBA seleciona Isaiah Austin”, anunciou o comissário da liga, Adam Silver.

Austin, com lágrimas nos olhos e o boné da NBA – os jogadores escolhidos recebem uma peça da equipe que vão defender -, subiu ao palco, recebeu um forte abraço de Silver e foi ovacionado pelo público.

Confira o momento em que Austin foi homenageado:



O pivô sempre foi um exemplo de superação. Quando adolescente, Austin levou uma bolada de beisebol no rosto, próximo da olho direito, e teve um problema na retina. Foram quatro cirurgias no total, sempre apresentando uma melhora, seguida de piora.

A consequência foi a perda da profundidade. O pivô era capaz de acertar arremessos ou errá-los por muito na mesma frequência.

A cegueira do olho direito foi levado adiante com superação até que um dia ele contou sobre o problema ao técnico e companheiros em Baylor. A história só se tornou pública em janeiro deste ano.

Durante testes genéticos, realizados com os jogadores que pretendem ingressar na liga profissional pelo draft, o jogador foi diagnosticado com Síndrome de Marfan.

A doença é uma desordem do tecido conjuntivo caracterizada por membros anormalmente longos. Ela afeta outras estruturas do corpo, incluindo o esqueleto, os pulmões, os olhos, o coração e os vasos sanguíneos.

No exame de Austin ficou constatado que as artérias do coração estavam alargadas e, em caso de esforço físico em excesso, elas poderiam se romper.

O jogador nunca mais poderá jogar basquete, mas, com certeza, não vai esquecer o dia 26 de junho de 2014.