Vídeo: Garoto vai aos prantos ao saber da saída de Varejão

A saída de Anderson Varejão, em uma troca envolvendo Orlando Magic e Portland Trail Blazers, não foi bem muito digerida pelos torcedores do Cleveland Cavaliers. Desde o momento da confirmação da negociação na quinta-feira, o pivô recebeu diversas manifestações de carinho.

O próprio jogador se surpreendeu com o tamanho da repercussão. Muitos fãs apontaram o brasileiro como sendo mais importante do que LeBron James na história da franquia de Ohio, principalmente por nunca ter abandonado o time como fez o astro, ao ir para o Miami Heat.

Entre tantas manifestações, uma tem tudo para emocionar o pivô e viralizar. Em um vídeo postado no YouTube, ao ser informado pelo pai que Varejão havia sido trocado pelo Cleveland, um garoto não acredita do que acabou de ouvir, questiona e, pouco depois, vai aos prantos por causa da saída do ídolo.

Confira o vídeo:

A atitude do garoto certamente representa boa parte da torcida dos Cavs. Até LeBron James lamentou o ocorrido, já que considerava o brasileiro um dos seus grandes amigos. Varejão também ainda não assimilou o golpe. O pivô continua em Cleveland, já que, assim que foi trocado, foi informado pelo Portland Trail Blazers que seria dispensando.

Agora, o brasileiro aguarda o fim da restrição de transferência para negociar com outra equipe. São 48 horas para que o contrato em vigor fique sob os cuidados dos Blazers, que terá de arcar com US$ 20 milhões parcelados em cinco anos.

Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors e Atlanta Hawks, que perdeu recentemente Tiago Splitter até o final da temporada, pintam como favoritos para ficar com Varejão. O pivô, por enquanto, não conversou com nenhuma equipe.

Diante de tantas manifestações, o jogador escreveu uma carta de despedida.

Confira o adeus na íntegra:

Queridos fãs dos Cavs,

Durante os últimos 12 anos, tive a honra de representar a cidade de Cleveland, a franquia dos Cavaliers e, por isso, serei grato para sempre. Cheguei da Espanha com apenas 21 anos, foi uma transição difícil para mim, mas na hora em que vesti a camisa dos Cavs e pisei em quadra, a sensação era de estar em casa.

Houve épocas em que jogamos bem, em outras lutávamos juntos. Disputamos playoff e também títulos. Nas últimas 12 temporadas, foram altos e baixos, mas não importava o resultado, porque uma coisa nunca mudou… o apoio incondicional de todos vocês, os fãs.

Se vocês estavam assistindo pela TV, ouvindo no rádio ou gritando a plenos pulmões, nós sentíamos essa energia e o apoio. Os fãs do Cleveland são simplesmente os melhores.

Não há nada melhor do que andar pelas ruas em um dia frio e ouvir os fãs gritarem seu nome, poder parar para conversar com eles. Não há nada como olhar para a arena e ver mais de 20 mil pessoas usando perucas para combinar com o seu cabelo… Isso é algo que eu vou levar para o resto da minha vida, nunca vou esquecer.

Assim como o Brasil ocupa um lugar muito especial no meu coração, Cleveland agora é parte de mim. Eu considero a cada um do Cleveland Cavaliers como parte da família – proprietários, membros do escritório, treinadores que tive ao longo dos anos, companheiros, cada um dos funcionários… Obrigado.

A cidade de Cleveland é realmente um lugar especial.

Eu vi jogadores e treinadores indo e vindo, e por tudo que vi, sempre soube que Cleveland era onde eu queria me aposentar. Mas a vida nem sempre funciona da maneira como queremos. E, no fim do dia, quando dizem ‘isto é negócio’, infelizmente é verdade.

Então, sendo assim, digo adeus. Mas, o mais importante, eu digo obrigado. Obrigado por todo o apoio. Obrigado por terem vindo todas as noites, estivéssemos ganhando ou perdendo. E obrigado por me darem os melhores 12 anos da minha vida.

Lar é onde o coração está. E meu coração sempre estará em Cleveland.

Anderson Varejão