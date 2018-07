Vídeo: Ginobili vê tênis explodir em jogo

Manu Ginobili não vai esquecer tão cedo o jogo contra o Detroit Pistons. E o confronto disputado no AT&T Center, casa do San Antonio Spurs, não será recordado pela vitória por 120 a 110. O argentino protagonizou um lance bastante curioso.

Ao recuar na marcação, na tentativa de conter o avanço de Rodney Stuckey em um lance no segundo quarto, Ginobili escorregou e viu o tênis estourar. Isso mesmo! Você não leu errado. O calçado não suportou à pressão da perna esquerda do argentino.

Ainda não acredita?

Confira o vídeo abaixo:



Depois do ocorrido, Ginobili caminhou para o banco com o que restou do tênis pendurado no pé esquerdo. Com um par novo, o argentino teve bom desempenho na vitória do San Antonio Spurs.

Ginobili fechou o jogo com 16 pontos, nove assistências e três roubos de bola, além de um rebote e um toco, em 27 minutos e 50 segundos em quadra.

Na entrevista coletiva, o argentino não gostou muito de ser questionado sobre o fato. “Este é o assunto?”, indagou. “Não sei o que aconteceu. Eu parei e meu pé continuou. Só isso que aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu isso na minha carreira. Muito estranho, mas não tem problema”, afirmou.