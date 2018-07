Vídeo: Huertas usa malandragem para ajudar os Lakers

Definitivamente o cenário mudou para Marcelinho Huertas na NBA. Se no começo da temporada o armador ficou marcado pelos dribles desconcertantes que levou dos adversários, agora ele está sendo enaltecido pela inteligência em quadra. E também pela malandragem…

Na vitória do Los Angeles Lakers contra o Miami Heat na prorrogação, quarta-feira, o brasileiro protagonizou uma jogada bastante curiosa.

Em um lance livre ofensivo, Huertas se posicionou atrás do treinador do adversário, Erik Spoelstra. Após o erro de Louis Williams e rebote de Hassan Whiteside, Goran Dragic recebeu a bola do companheiro e saiu conduzindo o ataque tranquilamente. Ele só não contava com o jogador ‘escondido’.

O armador do Lakers saiu em velocidade e, sem ser notado, bateu a carteira de Dragic. O esloveno ficou atônito. A jogada, no fim, não originou mais dois pontos de imediato, mas evitou que o Miami, naquela altura, igualasse o placar.

Huertas terminou o jogo com seis pontos e quatro assistências, em exatos 17 minutos e 45 segundos em quadra. O brasileiro acertou três de nove arremessos.

“Vitória boa, contra um time de playoff, que está lutando por vantagem de quadra. Bom poder contribuir em vitórias contra times de prestígio nessa temporada que não termos encontrado regularidade para ser um time mais sólido durante o ano”, afirmou Huertas.