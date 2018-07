Vídeo: John Wall vai parar no meio da torcida em Washington

John Wall foi o destaque da vitória do Washington Wizards sobre o Portland Trail Blazers por 105 a 97, na rodada de segunda-feira na NBA.

O armador ficou muito próximo de registrar um triplo-duplo ao terminar o jogo com 21 pontos, 11 assistências e nove rebotes.

Vontade não faltou ao jogador. Aliás, Wall exagerou na dose.

Em uma jogada no último período, restando apenas 37s para o fim do jogo e com o Wizards vencendo por sete pontos de diferença, o armador foi parar no meio da torcida (confira no vídeo abaixo), caindo na quarta fileira de cadeiras do Verizon Center, casa do Washington.

O esforço foi recompensando. Com o resultado, o Washington alcançou o 39º triunfo na temporada, com 28 derrotas, e ocupa o 5º lugar na Conferência Leste. O Portland, terceiro no Oeste, acumula 44 vitórias e 21 derrotas.