Virada incrível põe Maccabi na final da Euroliga

A primeira semifinal da Euroliga foi emocionante.

O CSKA Moscou, da Rússia, chegou a abrir uma vantagem de 15 pontos na partida (55 a 40), mas o Maccabi Tel Aviv, de Israel, reagiu de maneira espetacular no último quarto, virou o jogo e venceu por 68 a 67, garantindo vaga na decisão do torneio europeu.

A eliminação do até então favorito se consumou em um erro inacreditável a 13s para o fim do jogo. A posse era do CSKA, que vencia por um ponto de diferença. A bola queimou na mão de Viktor Khryapa, que viu o Maccabi disparar no contra-ataque.

A cesta da vitória foi de Tyrese Rice, que, mesmo pressionado, fez os dois pontos decisivos de bandeja com o cronômetro indicando 5s. Os russos ainda tiveram mais uma chance já no desespero, mas a bola de Sonny Weems bateu no aro.

O herói do Maccabi terminou o jogo com 13 pontos. O cestinha foi David Blu, que fez 15 e, no ataque anterior ao da jogada que definiu o jogo, acertou um arremesso de três pontos fundamental. Pelo lado russo, Sasha Kaun foi o maior pontuador, com 14 pontos.

O adversário na decisão será o Real Madrid, que humilhou o Barcelona na segunda semifinal. O time merengue venceu por 100 a 62. A final será no domingo.