‘Você tem de fazer com que as pessoas tenham vontade de ir ao ginásio’, diz Diego Gadelha

Diretor de basquete da Unifacisa, Diego Gadelha participou nesta quinta-feira do Cesta no Estadão. No programa, ele explicou como funciona o modelo de gestão adotado pela equipe de Campina Grande, na Paraíba, que se tornou uma referência no NBB.



Diego Gadelha, diretor de basquete da Unifacisa. Foto: Reprodução

O time oferece aos fãs uma experiência que vai muito além do jogo. O modelo foi importado dos Estados Unidos, onde Diego, que é formado em medicina, foi Observer Fellowship no departamento de Córnea e Cirurgia Refrativa da Harvard Medical School, e ficou hospedado perto do ginásio do Boston Celtics, o TD Garden.

