Westbrook dá toco em mascote dos Nuggets

A NBA não vive apenas do show de suas estrelas em quadra. Há sempre lances inusitados.

No dia 12 de dezembro do ano passado, o árbitro Courtney Kirkland deu um toco em Kris Humphries, do Brooklyn Nets, que se preparava para executar um lance livre no jogo contra o Toronto Raptors.

Ontem, na partida entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, o armador do Thunder, o sempre mal humorado Russell Westbrook, resolveu acabar com a graça de Rocky, a mascote do Denver.

Em um tempo dos Nuggets, durante o último quarto, Rocky fez um arremesso do meio da quadra de costas e Westbrook pegou a bola antes de ela entrar na cesta.

Rocky não gostou nada da história. E o armador do Thunder só ganhou mais um desafeto. Para piorar, os Nuggets venceram por 121 a 118 na prorrogação.

Confira o vídeo do toco de Westbrook em Rocky: