Whiteside tem uma predileção por confusão

Hassan Whiteside é apontado como principal revelação da atual temporada da NBA. O então anônimo pivô fez um triplo-duplo com impressionantes 12 tocos (relembre aqui) e, aos poucos, se consolidou como titular do Miami Heat.

O problema é que o jogador de 25 anos, além das boas atuações pela equipe da Flórida, apresenta uma predileção por confusão.

A mais nova vítima de Whiteside foi o também pivô Kelly Olynyk, do Boston Celtics, em partida realizada na segunda-feira. Os dois estavam se estranhando na disputa pelo espaço no garrafão até que, em um lance no ataque, o jogador do Miami resolveu agredir o rival pelas costas.

O atropelamento (confira no vídeo abaixo) foi tão absurdo que Whiteside nem sequer esperou pela decisão dos árbitros. O pivô caminha direto para o vestiário sem questionar porque já sabia que seria excluído.

O incidente é o segundo neste mês envolvendo Whiteside. O primeiro ocorreu na semana passada, no jogo contra o Phoenix Suns. O jogador do Miami protagonizou uma cena de MMA com Alex Len (confira no vídeo abaixo) e ambos foram expulsos.