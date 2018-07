Novak Djokovic entre os maiores da história

A temporada de 2014 ainda não terminou, mas já se pode afirmar que ela serviu para duas coisas muito importantes: marcar a volta de Roger Federer a seus melhores dias (embora ele não tenha conquistado um título de Grand Slam) e consolidar Novak Djokovic como um dos grandes jogadores da história do esporte. Que o sérvio é um dos principais nomes do tênis contemporâneo, isso já está claro há bastante tempo. A novidade, digamos assim, é que Djokovic já merece se sentar ao lado dos maiores de todos. E isso ficou um pouco mais evidente nesta sexta-feira.

Uma previsivelmente tranquila vitória sobre Tomas Berdych fez Djokovic chegar a três triunfos no ATP Finals, em Londres, e era exatamente isso do que ele precisava para garantir-se como o número um do mundo ao fim da temporada, eliminando as chances de seu único concorrente, Federer. Logo depois, ficou escancarada a enorme importância da façanha de Djokovic: após vibrar muito e fazer festa com sua equipe, ele recebeu o troféu que a ATP oferece a quem termina o ano na liderança do ranking. A testemunhar a cerimônia estavam quatro grandes campeões – John McEnroe, Mats Wilander, Boris Becker (um dos técnicos de Djokovic, aliás) e Carlos Moyá. Todos ex-líderes do ranking, embora apenas McEnroe e Wilander tenham sentido o gostinho de terminar uma temporada como número um do mundo (quatro vezes, no caso do americano).

O sérvio já havia sido o campeão do ano em 2011 e 2012 e agora se igualou a Rafael Nadal, que também terminou três temporadas como o número um. É um feito e tanto, ao alcance apenas dos jogadores especiais. Somente cinco conseguiram isso mais vezes, e eles atendem pelos nomes de Pete Sampras, Jimmy Connors, Roger Federer, John McEnroe e Ivan Lendl. Nada mal, não?

Neste sábado, Djokovic vai encarar Kei Nishikori em uma das semifinais do ATP Finals (a outra será entre Federer e o também suíço Stanislas Wawrinka), daí ele ter dito que a comemoração pela façanha alcançada nesta sexta-feira seria modesta. O que não tem sido nada modesto é o tênis mostrado pelo sérvio em Londres, assim como no Masters 1000 de Paris, há duas semanas. Djokovic está em uma forma física exuberante, com a confiança nas nuvens, e só Federer parece capaz de incomodá-lo no momento (eu disse incomodá-lo. Vencê-lo parece complicado demais até para o suíço). Se Nadal estivesse em suas melhores condições, a situação poderia ser outra, mas o espanhol já está em férias, pensando em 2015. Provavelmente, ele está quebrando a cabeça para descobrir uma maneira de destronar Djokovic no ano que vem. Não será fácil.

OS CAMPEÕES DE CADA TEMPORADA*

1973 – Ilie Nastase (Romênia)

1974 – Jimmy Connors (EUA)

1975 – Jimmy Connors (EUA)

1976 – Jimmy Connors (EUA)

1977 – Jimmy Connors (EUA)

1978 – Jimmy Connors (EUA)

1979 – Björn Borg (Suécia)

1980 – Björn Borg (Suécia)

1981 – John McEnroe (EUA)

1982 – John McEnroe (EUA)

1983 – John McEnroe (EUA)

1984 – John McEnroe (EUA)

1985 – Ivan Lendl (Checoslováquia)

1986 – Ivan Lendl (Checoslováquia)

1987 – Ivan Lendl (Checoslováquia)

1988 – Mats Wilander (Suécia)

1989 – Ivan Lendl (Checoslováquia)

1990 – Stefan Edberg (Suécia)

1991 – Stefan Edberg (Suécia)

1992 – Jim Courier (EUA)

1993 – Pete Sampras (EUA)

1994 – Pete Sampras (EUA)

1995 – Pete Sampras (EUA)

1996 – Pete Sampras (EUA)

1997 – Pete Sampras (EUA)

1998 – Pete Sampras (EUA)

1999 – Andre Agassi (EUA)

2000 – Gustavo Kuerten (Brasil)

2001 – Lleyton Hewitt (Austrália)

2002 – Lleyton Hewitt (Austrália)

2003 – Andy Roddick (EUA)

2004 – Roger Federer (Suíça)

2005 – Roger Federer (Suíça)

2006 – Roger Federer (Suíça)

2007 – Roger Federer (Suíça)

2008 – Rafael Nadal (Espanha)

2009 – Roger Federer (Suíça)

2010 – Rafael Nadal (Espanha)

2011 – Novak Djokovic (Sérvia)

2012 – Novak Djokovic (Sérvia)

2013 – Rafael Nadal (Espanha)

2014 – Novak Djokovic (Sérvia)

* desde a criação do ranking da ATP, em agosto de 1973