Navratilova tenta ensinar polonesa a ganhar

Não tem jeito, virou moda: quando querem dar uma alavancada na carreira, os jogadores chamam um grande campeão do passado. Ou uma grande campeã. A nova adepta desse recurso é a polonesa Agnieszka Radwanska, sexta colocada do ranking da WTA. E ela não pensou pequeno quando decidiu contar com uma campeã em sua equipe. A polonesa chamou logo Martina Navratilova, um dos maiores mitos do tênis.

Radwanska é uma das jogadoras mais talentosas da atualidade. Em matéria de força no braço, ela não chega nem perto de Serena Williams, Maria Sharapova e Victoria Azarenka, mas a polonesa compensa esse defeitinho com um toque suave na bola e muita inteligência. Mas há um problema: Radwanska parece incapaz de ganhar um Grand Slam. Mesmo quando a ocasião parece perfeita para que ela vença um dos quatro maiores torneios do circuito (em outras palavras, quando Serena e Sharapova caem precocemente), ela dá um jeito de se complicar. E é aí que pode entrar Navratilova.

Segundo as informações que chegam da Europa, a checa naturalizada americana será uma espécie de “auxiliar técnica de luxo” de Tomasz Wiktorowski, treinador de Radwanska. Na prática, a melhor contribuição que Navratilova pode dar à pupila não é melhorar seu voleio ou seu saque (o que seria útil, convenhamos), mas ensinar a polonesa a lidar com o estresse dos grandes jogos. Alguém que possui 18 títulos de Grand Slam em simples tem algo a dizer sobre o tema.

Quando ainda trabalhava com Ivan Lendl, Andy Murray disse o seguinte: “É bom ter ao meu lado alguém que já disputou muitas finais de Grand Slam porque ele pode me dizer exatamente o que um tenista sente nessa situação, desde o aquecimento até a entrada em quadra”. Pois é exatamente isso o que Navratilova pode oferecer a Radwanska.

A parceria entre Lendl e Murray, aliás, é o maior exemplo de sucesso nessa onda de técnicos/ídolos. Com o checo naturalizado americano (vejam aí a coincidência), o escocês ganhou seus maiores títulos: Aberto dos Estados Unidos, Wimbledon e Jogos Olímpicos. É uma inspiração e tanto para Radwanska, que só não pode fazer o que Sharapova fez quando se associou a Jimmy Connors. A russa demitiu o americano depois de apenas um jogo juntos, gerando um constrangimento pelo qual nenhum deles precisava ter passado.