Uma ótima novidade para os amadores

Quem joga tênis nos clubes e academias da vida sabe bem que encontrar parceiros disponíveis para uma partida é algo que pode ser bastante complicado. Muitas vezes os horários não batem, em outras ocasiões o problema é a diferença de nível técnico entre os jogadores… Sem falar na dificuldade que é descobrir bons lugares para jogar, especialmente em uma cidade como São Paulo, com cada vez menos espaço para o esporte. Pois saibam vocês que há pessoas que tentam diminuir essas dificuldades. Pessoas como Marcelo Beltrame.

Cansado de tanto correr atrás de parceiros, Beltrame resolveu agir e criou um aplicativo para celular para facilitar os encontros entre apaixonados por tênis. O nome é VS Tennis, ele é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Basta baixar o aplicativo no celular, fazer um cadastro relativamente simples e começar a procurar parceiros para jogar. O sistema de localização sugere pessoas que estejam próximas ao usuário e oferece a possibilidade de desafiá-las. Se o desafio for aceito, o telefone e o e-mail do futuro parceiro são fornecidos para que seja feito o contato.

Ao fazer o cadastro, cada usuário informa seu nível de jogo e os dias e horários em que tem disponibilidade para jogar, o que facilita bastante a procura. Segundo Beltrame, o aplicativo não tem fins lucrativos e possui uma meta ambiciosa: reunir 50 mil apaixonados por tênis em seu primeiro ano de vida.

Além de suas funcionalidades mais básicas, o VS Tennis permite anotar os resultados dos jogos e montar um ranking entre um grupo de amigos. O que ele não faz, infelizmente, é a mágica de melhorar um backhand ou transformar um saque meia-boca em um tiro de canhão. Para isso, não tem jeito: só passando horas e horas dentro de uma quadra.