Uma teoria para a desistência de Federer em Londres

A esta altura dos acontecimentos, quase tudo já foi dito sobre a decisão de Roger Federer de não enfrentar Novak Djokovic na final do ATP Finals, consequência óbvia do enorme desgaste causado pelo embate com o compatriota Stanislas Wawrinka, menos de 24 horas antes. E esse “quase” apareceu por aqui simplesmente porque sempre há espaço para alguma nova teoria sobre um fato tão surpreendente e importante. E eu me arrisco nesse terreno pantanoso.

Muita gente pelo mundo afora tem dito que: a) Federer se poupou para a final da Copa Davis, neste próximo fim de semana; b) ele “amarelou”. Minha opinião sobre isso: a) um grande campeão não deixa de disputar uma decisão – ainda mais de um torneio tão importante – se estiver em boas condições para isso; b) é ridículo imaginar que alguém que já participou de 25 finais de Grand Slam tenha medo de disputar um jogo de tênis, contra quem quer que seja.

Eis a minha teoria: Federer se poupou para não correr o risco de ver a carreira prejudicada por uma decisão mal tomada. O suíço, como se sabe, é um fiel seguidor do “método Andre Agassi” de prolongamento da carreira, digamos assim. O americano jogou em alto nível até os 36 anos, feito raríssimo no tênis, porque passou suas últimas temporadas aproveitando todas as oportunidades de se poupar, o que significava disputar poucos torneios e nunca entrar em quadra sem estar em condições físicas apropriadas. Aos 33 anos, Federer quer ter uma carreira tão longa quanto a de Agassi, talvez até mais longa, e, para isso, segue os ensinamentos de seu antigo rival. Ele terminou a partida contra Wawrinka com um problema nas costas e sentiu medo de agravar essa lesão no jogo contra Djokovic, que, evidentemente, seria duríssimo. Ou seja, Federer desistiu da final de domingo para não correr o mínimo risco de ter a carreira abreviada por uma contusão – esse, aliás, é o pior pesadelo do suíço.

O temor de Federer talvez tenha sido exagerado, mas disso nunca teremos certeza. Certo mesmo é que o supercampeão está em uma situação em que não gostaria de estar a poucos dias de disputar sua primeira final de Copa Davis (se é que ele vai mesmo disputá-la): com um problema nas costas e envolvido em uma polêmica, coisa rara em sua carreira. O “fofoqueiro” John McEnroe espalhou que ele e Wawrinka discutiram rispidamente após o jogo de sábado e profissionais de mídia que estavam à beira da quadra durante a partida disseram que o motivo foram as queixas de Wawrinka contra o comportamento da mulher de Federer, Miroslava, no decorrer do embate – ela estaria exagerando nos gritos de incentivo ao marido, ou algo assim.

Agora os torcedores da Suíça não sabem se Federer vai enfrentar a França em Lille – e, convenhamos, as chances de os suíços conquistarem seu primeiro título da Davis vão desabar caso ele não jogue – e, além do mais, não sabem se os dois melhores jogadores do país vão conseguir se comportar como verdadeiros companheiros de equipe depois da tal discussão. Como disse McEnroe, esse abacaxi difícil de descascar está nas mãos de Severin Luthi, capitão da Suíça na Davis. Os franceses certamente estão esfregando as mãos, e não sem motivo.