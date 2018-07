A Supremacia Tite!

O futebol brasileiro ainda está engatinhando em 2016. Nem dois meses completos de temporada, mas o que parecia muito difícil, hoje, só parece difícil. A reconstrução do campeão Corinthians está só início, embrionária mesmo, mas o torcedor já pode enxergar razões para estampar algum sorriso, ainda que tímido, no rosto.

O novo Corinthians mantém-se inalterado quanto ao esquema de jogo. Mudou nada! O 4-1-4-1, que deu muito certo em 2015, está posto para a temporada deste ano e os reforços recém-desembarcados lentamente, um a um, vão se encaixando neste novo Corinthians.

Cedo, claro, para falar em título, em projeto bem executado ou em contratações acertadas. Mas não é cedo para dizer que, novamente, Tite trilha bom caminho.

Danilo no lugar de Vágner Love, Romero na função de Malcom, Rodriguinho como Renato Augusto, por ora, dão pinta que vão dar conta do recado. Natural imaginar que André, em algum momento, brigue chute a chute com Danilo pelo posto de titular. E mais natural ainda imaginar que, uma vez titular, André mudará a função desse homem de referência lá na frente.

Em outras palavras, Danilo faz hoje a função de um falso “nove”. Não cumpre de maneira aguda o papel de Guerrero, Luciano ou Love. Mas em contrapartida abre um espaço danado na defesa adversária. Contra o São Paulo, foi assim.

Contudo, André como titular significará um novo corpo de atores. Até porque Tite vai precisar de um verdadeiro maestro no meio de campo, papel muito bem executado por Jadson na última temporada.

Guilherme e Giovanni Augusto vão disputar passe a passe a posição. E pelo estilo de jogo, Guilherme taticamente reúne mais predicados, mesmo porque Giovanni é homem de explosão, de diagonal, finalizador também.

Mas a julgar pelo futebol dos últimos jogos, Giovanni dificilmente ficará de fora dos 11. É rápido, recompõe com qualidade, ou seja, certamente cairá no gosto de Tite.

Trocando em miúdos, a reconstrução do Corinthians está sendo feita com “madeira de lei, madeira nobre”, longe de qualquer “compensado”. E o que já se vê, é um time arrumado taticamente, forte na marcação e capaz de brigar competitivamente. Sinceramente, por ora, isso já é o bastante. É muito! Mesmo!