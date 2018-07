A um dia do início da Liga dos Campeões, os favoritos são os de sempre!

A Liga dos Campeões da Europa está perto de dar o seu pontapé inicial na temporada 2015/2016. Com 32 times, divididos em oito grupos, a competição, no seu início, coloca lado a lado equipes sem qualquer chance e as grandes potências do Velho Continente.

Como existem sorteios para fases futuras, é impossível determinar se o caminho de um clube será melhor ou pior neste momento. No entanto, cabe sim uma dose de palpite em direção aos grupos.

No A, por exemplo, Real Madrid e PSG terão a obrigação de carimbar o passaporte em direção à próxima fase. Já no B, a camisa manda dizer que o Manchester United deverá ditar o rumo, mas o alemão Wolfsburg terá estofo para engrossar a disputa.

No C, o Galatasaray abriu o bolso, então, a tendência é que tire o favoritismo inicial do Atlético de Madrid. O Benfica correrá por fora.

No D, o Manchester City, líder do Inglês, desta vez, deverá ir mais adiante na competição, em que pese a presença da vice-campeã Juventus, que não se encontra bem neste início de temporada no Campeonato Italiano.

Já no E, o Barcelona manda dizer que é o favorito do grupo e também favorito na competição. Leverkusen e Roma vão lutar por mais uma vaga. E no F, outro favorito ao grupo e ao título, o Bayern de Munique já poderá medir seu poderio diante do Arsenal.

No G, o Chelsea, que faz péssima campanha no Inglês, e Porto vão lutar pela primeira colocação no grupo. Ao passo que no H, Zenit, Lyon e Valencia vão disputar palmo a palmo as duas vagas.

Ou seja, trocando em miúdos e olhando de perto o desempenho neste início de temporada, levando em consideração o poder de recuperação, se o sorteio não atrapalhar, Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique já se colocam como postulantes ao caneco.

Intrusos para a final no dia 28 maio de 2016 no estádio San Siro, em Milão, na Itália? Só PSG e talvez, muito talvez, o Manchester, mas o City e não o United.