Brexit da bola

O Reino Unido foi às urnas em busca de um “sim, continuaremos na União Europeia” ou um “não, iremos embora”. Além dos reflexos na economia e na política, uma eventual saída dos britânicos do bloco da comunidade europeia cairia como uma bomba no futebol mais rico do mundo, a Premier League.

O primeiro petardo de uma eventual saída certamente atingiria em cheio a legião de jogadores estrangeiros do campeonato. Entre 60% e 65% dos atletas que atuam na primeira divisão inglesa, dependendo da temporada, pede um carimbo no passaporte para lá jogarem.

Mas para algumas correntes de pensamento no Reino Unido, é justamente a avalanche de estrangeiros que impede o surgimento de talentos 100% inglês, o que enfraquece o “English Team” nas competições internacionais, especialmente em Copas do Mundo.

Mas será? Será que o futebol inglês teria alcançado a nababesca cifra de R$ 20 bilhões pela venda dos direitos de televisão se o campeonato tivesse 100% de atletas nacionais? E hoje teria essa dinâmica de pólo de atratividade da bola junto a jogadores, técnicos, imprensa estrangeira e público do esporte no mundo?

A este blog, não! Ao se abrir para os atletas da comunidade europeia ou aqueles que conseguiram dupla nacionalidade, o campeonato inglês acresceu qualidade. E uma vez presente, naturalmente o espetáculo do jogo se modificou… Se modificou para melhor.

É um círculo virtuoso, desses que os países costumam correr atrás, lançando mão de reformas trabalhistas, políticas, sociais e econômicas, mas em escala particular, claro.

Ou seja, de posse de jogos melhores, a atratividade dos mesmos aumenta e o produto tem a percepção de valor substanciada pelo público consumidor. Trocando em miúdos, quem não deseja jogar hoje em algum time da Premier League?

Portanto, a batida em retirada da União Europeia terá tudo para desmoronar a lógica de produto de consumo estimulada pelo governo britânico no fim dos anos 90, depois que se refez da trágica decisão da Copa da Europa de times entre a equipe inglesa Liverpool e a italiana Juventus em 1985, na Bélgica, que culminou com a eliminação dos clubes ingleses das competições continentais por cinco anos. O Liverpool ficou fora por seis anos. E resultou na morte de 39 pessoas.

Portanto, mesmo difícil estabelecer alguma régua perfeita de percepção, é possível imaginar que a primeira divisão inglesa seria desidratada do ponto de vista de talentos, que chutaria para escanteio a qualidade dos jogos e desarticularia a lógica dos direitos de televisão, diminuindo a movimentação financeira não só no país, mas em todo continente. Porque afinal sem compradores fortes à mesa, no caso os clubes do Reino Unido o preço de cada um dos atletas deverá diminuir com o passar das temporadas na Europa.

Então, para ser bem claro! Em vez de melhorar a qualidade de seu futebol, permitindo a ascensão mais rápida de jogadores britânicos às equipes dos países-membros, o Reino Unido estaria justamente fazendo o oposto. Qual seja? Ao se fechar para o mundo, reduziria drasticamente o intercâmbio com as demais filosofias de jogo, diminuindo o campo de atração como pólo cultural do esporte e do mundo.

De quebra, impediria, por exemplo, que um País de Gales, membro do Reino Unido, que desde 1958 não faz uma campanha importante em competições internacionais, desembarcasse nesta Eurocopa sonhando com algo a mais do que simplesmente participar da competição. Porque hoje Gales já está nas oitavas de final da Euro, que está sendo disputada na França.