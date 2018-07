Competitiva, eis a Ponte Preta no Brasileirão

Até agora, com duas rodadas já realizadas, o Campeonato Brasileiro pouco acrescentou ao nível de futebol praticado no País. Com exceção de um ou outro jogo, as partidas têm se mostrado, como sempre disputadas, mas de nível técnico questionável.

Mas dentre as 20 equipes, tem uma que ameaça se destacar nesse início de certame. E não, ela não está na liderança, não tem o melhor ataque e tampouco a melhor defesa, mesmo tendo números razoáveis até o momento. Com a palavra, a Associação Atlética Ponte Preta.

Centenária, vice-campeã de Paulistas e até de Sul-Americana, e reveladora, principalmente, de goleiros, a Ponte dá sinais claros de que rebaixamento será apenas uma palavra no dicionário. No dicionário dos outros!

A julgar pelos seus dois primeiros jogos, o clube paulista tem tudo para sonhar alto em 2015. Além de ter somado um ponto diante do Grêmio, em um jogo de seis gols, a Ponte amassou o São Paulo no último fim de semana. E só não goleou por detalhe, melhor, porque Rogério Ceni mais uma vez foi bem.

Ainda que deva sonhar alto em 2015, é também necessário afirmar que o campeonato está só no início. Até porque é difícil para um clube, cuja cota de televisão oscila na casa dos R$ 30 milhões, um quarto do dinheiro destinado a Flamengo e Corinthians, por exemplo, acrescentar diversidade, qualidade e quantidade técnica simultaneamente ao elenco. Manter esse bom nível, na verdade, já é uma vitória!

Portanto, o natural é que a Ponte perca um jogador ou outro no decorrer do campeonato e oscile como todos os demais na competição. Mesmo tendo a frente um treinador que tem claras convicções táticas e, que ano após ano, sinaliza que seu desembarque em um gigante do futebol brasileiro é uma questão de tempo.

Não é de hoje que Guto Ferreira desenvolve bons trabalhos. Na Ponte Preta, inclusive, já foi assim. Mas desta vez o treinador parece mais calejado, maduro mesmo e as mudanças de estratégia têm aparecido com mais freqüência nos jogos do clube.

No último fim de semana, a Ponte, por exemplo, saiu de uma situação com três atacantes e muita posse de bola no primeiro tempo para um cenário de dois ou três atacantes, muita marcação e lançamentos longos. Uma boa variação que deixou o São Paulo atônito.

Portanto, Guto Ferreira, Renato Cajá – um meia à moda antiga -, o goleiro Marcelo Lomba, Fernando Bob – um marcador no melhor estilo carrapato -, Biro Biro, atacante desses velozes e os demais compõem um time, que se não proporcionar espetáculo, certamente, vai apresentar alto nível de competitividade no Brasileiro. Em outras palavras, vencer a Ponte Preta não será fácil neste campeonato!