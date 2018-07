Corinthians e o confronto direto com a janela da Europa

Corinthians, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, pela ordem, são os quatro melhores colocados no Brasileiro da Série A. Dos quatro, Grêmio (menos) e Corinthians (mais) nem figuravam como favoritos em um campeonato, onde os elencos de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro insinuavam que dariam as cartas.

É bem verdade que lá se foram somente 10 rodadas de um total de 38 jogos. Fato. Mas também é bom observar que o desempenho do líder Corinthians é algo assombroso até o momento.

O clube tem a melhor defesa, tomando apenas 5 gols. E aproveitamento de quase 87%, para ser preciso, 86,7%. A sensação é que o time comandado por Fabio Carille não vai perder nunca. E mais. Não vai tomar gol nunca também.

No entanto, há um outro campeonato brasileiro por começar em 2017. A saber: o certame pós-janela da Europa. Ainda que a ofensiva europeia não seja mais avassaladora como um dia já foi, ainda assim os atletas que por aqui se destacam costumam entrar no radar ora dos gigantes da Europa ora dos clubes médios do Velho Continente.

Portanto, não é difícil imaginar que o Corinthians, com essa campanha, entre na mira, senão dos gigantes, dos clubes médios europeus.

O detalhe nessa conta é que, desta vez, se o Corinthians perder um ou dois atletas importantes para Carille, não terá de onde tirar substitutos imediatos. Mesmo tendo uma boa base, o clube não parece ter caixa para ir a mercado e contratar alguns atletas de bom renome para manter o time vigoroso e em busca do caneco nacional.

Em outras palavras, pode parecer insano, mas o principal jogo do Corinthians neste momento não é contra qualquer de seus oponentes de Brasileiro, mas sim contra as inevitáveis especulações da janela europeia.

Acaso o clube consiga lidar bem com essa situação e não perca nenhuma peça vital, o título ficará mais perto, ainda que o time venha a passar algum momento ruim na competição. Afinal, a gordura já soma quatro pontos à frente do Grêmio, vice-colocado, nove à frente do Flamengo, o terceiro, e dez em direção ao quarto melhor posicionado, o Palmeiras.

Em uma matemática simples, significa que dos 28 jogos restantes, o Corinthians pode descartar pelo menos um contra o Grêmio, três contra o Flamengo e quase quatro contra o Palmeiras. É muito para quem sequer era apontado como candidato à zona classificatória da Libertadores antes de a bola rolar no Brasileiro 2017.