Cristóvão no Corinthians: aposta que vale a pena

Homem de meio-campo inteligente, com visão de jogo e razoável poder de definição. Assim era Cristóvão, antes de ser Borges, no gramado. Hoje, à beira dele, o treinador mantém a calma dos tempos de camisa 8. E usa e abusa do bom poder de observação, que na prática tem tudo para lhe ser extremamente útil neste que se configura o maior desafio de sua curta carreira como treinador. Qual seja? A de comandar o Corinthians.

Apesar do desafio, há em Cristóvão, contudo, alguns predicados que, na dosagem certa, vão lhe ajudar. Um deles é a serenidade. Em clubes de grande apelo popular, a calma é fundamental, porque os momentos de pressão são regra, e não exceção.

Além disso, a obviedade… Sim, Cristóvão terá pela frente o peso da comparação. Inevitável e injusta, mas a terá.

No entanto, nesse mar de comparações, a que deveria interessar ao novo comandante do Corinthians, seria a da produtividade em campo, do futebol bem jogado e da produção no gramado. Esta, contudo, fica sempre em segundo plano, porque a cultura do resultado no Brasil é extremamente forte.

Em outras palavras, se jogar mal, mas vencer os jogos, Cristóvão será elevado ao posto de grande treinador. Agora, se o time atuar bem, mas sofrer para vencer as partidas, logo o novo técnico sentirá as cobranças das modernas instalações da Arena.

O resultado, mesmo sendo vital para qualquer clube, deveria ter peso menor em início de trabalho. O ideal seria vislumbrar se o percurso é consistente ou não, uma vez que boa articulação entre treino e prática costuma dar frutos em algum momento. É quase inevitável e justo.

Inevitável, mas requer paciência. E é aí que mora a armadilha do futebol. Nove entre dez clubes não têm a menor predisposição em dar tempo ao tempo. E quando o time é grande então, a medida da paciência quase não existe.

Portanto, se Cristóvão Borges deseja fazer sucesso no Corinthians e se consolidar como grande treinador, deverá focar no resultado. Sem ele, mesmo sendo técnico observador, de bom futuro pela frente, não escapará do naufrágio.

Em tempo, em que pese todos os aspectos, a aposta em Corinthians foi interessante. Já fazia tempo que Cristóvão Borges merecia ser posto à prova por si só, e não por ter assumido um cargo no meio de uma fatalidade, como quando comandou o Vasco por conta do incidente de saúde do então treinador Ricardo Gomes. Cristóvão tem estofo para o desafio.