Disputa entre pontos corridos e mata-mata

Basta qualquer competição chegar à reta final para que a velha discussão entre pontos corridos e mata-mata volte a dominar o cenário do futebol brasileiro. E os argumentos são os de sempre, emoção, casa cheia, impacto… Frente à justiça, regularidade e, claro, também emoção. Afinal, os pontos corridos também têm a sua dose de emoção.

O fato é que desde a introdução do sistema de pontos corridos no Brasil o futebol melhorou dentro e fora de campo. Primeiro, porque organizou-se definitivamente as divisões inferiores do País.

Com esse sistema, ficou absolutamente claro quem sobe, quem cai de divisão, ainda que de vez em quando exista alguma discussão a respeito de decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Mas a grande transformação do futebol nacional foi na mudança da relação entre clube e quem deseja patrociná-lo. Se antes, as empresas esperavam o fim dos turnos para saber quem seriam os oito classificados às quartas-de-final, hoje, não. Cada companhia sabe que a marca ou a exposição de produto ou serviço ficará estampado ali, na camisa de futebol, por 38 rodadas, independentemente se a agremiação conquistar ou não o caneco.

Com planejamento à mão ficou mais fácil ter ideia a respeito do valor de cada camisa. E a partir daí estruturar preço, mediante simples comparação entre um clube e outro, entre o desempenho do mesmo clube em um ano e no outro, fazendo assim a roda do marketing esportivo girar.

O clube passou a contar com àquela receita, além da bilheteria, dos direitos de televisão e a venda de jogadores. E aqueles que investiram tempo em organização, em aritmética simples, tipo conta de somar e subtrair, não demoraram a notar que precisariam cortar custos, diminuir dívidas, aumentar receitas e ter mais cuidado na hora de contratar técnicos e jogadores a valores nababescos.

No entanto, o resultado dessa série de práticas também foi colhido pelas competições secundárias do Brasil. Uma vez que se o nível melhora no Campeonato Brasileiro, naturalmente, na hora dos mata-matas da Copa do Brasil ou de torneios regionais a disputa também fica mais acirrada.

Lugar de eliminatória é em torneio. E torneio não é campeonato. Torneio não tem obrigação com regularidade, com emocional de técnicos e jogadores, torneio troca ideias com fator surpresa, com lance genial, com gol decisivo. É emocionante? Sem dúvida! Mas é emoção de uma vez só!

Nos pontos corridos, a lógica é outra. A lógica é de estruturação, de competição rodada a rodada, de se fazer justiça a quem se planejou, a quem fez a aritmética simplória citada acima. Não é tudo ou nada!

É claro que também há espaço para lances de craque, jogadas inesperadas e gols antológicos… É claro que há! Mas a emoção dos pontos corridos vem a conta gotas, a cada rodada… Porque uma conquista de campeonato se constrói, não deriva de um lance fortuito e pronto. Como também uma queda de divisão é fruto de construção, não acontece e pronto.

Essa combinação entre mata-mata e campeonato não é nova. A Europa vem fazendo isso há tempos. E tem sido graças à estruturação dos campeonatos de cada país que os grandes clubes europeus conseguem deixar cada vez mais atraente a Liga dos Campeões da Europa, um torneio eliminatório.

Como os campeonatos de cada país tem um número exato de rodadas, podem ser vendidos mundo afora e virar grade de programação de televisão aberta e fechada. Sem contar que a bilheteria também pode se organizar e as empresas também. É um ganha-ganha, que faz a roda das emocionantes eliminatórias de Liga dos Campeões e Liga Europa girar sem sobressaltos.

Por aqui, ainda falta melhor organização na estruturação da bilheteria e na hora de vender o campeonato mundo afora. Mas isso é ajuste. É discussão. É um outro patamar…

Bem diferente daquele em que os clubes se encontravam na maior parte do Brasileirão dos anos 90: à espera da classificação para as quartas-de-final e ao desembarque de receita. Isso, espero, já é passado.