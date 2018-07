Eduardo Baptista e o divisor de águas

Eduardo Baptista, o filho de Nelsinho Baptista, já não é mais conhecido pelo grau de parentesco. O desempenho, principalmente, à frente do Sport o colocou no pelotão de elite da turma de jovens treinadores do Brasil. Mas apesar do ótimo campeonato brasileiro à frente da Ponte Preta – sempre um time difícil de ser dirigido, porque há pressão, porque há torcida, porque há cobrança -, Baptista agora terá um divisor de águas para chamar de seu na sua curta carreira como treinador.

É um sentimento do tipo “vai ou não vai”. Se for vitorioso nesta passagem como técnico do Palmeiras, Baptista passará a vislumbrar diferentes horizontes. Agora, acaso tropece, acaso fracasse, o promissor e competente técnico vai virar uma espécie de treinador top para times médios do futebol do País.

A severidade desse cenário se explica porque Baptista encarou de frente desafios em um desafio. Primeiro, vai dirigir o time campeão brasileiro. Depois, vai substituir um treinador para lá de competente, o Cuca. E ainda vai receber um grupo reforçado de jogadores bons, experientes e acostumados a títulos.

Mas como se não bastasse, Baptista terá outro ingrediente interessante à mão, a torcida do Palmeiras. Explosiva, fanática, cobradora e presente. Os palmeirenses, fartos de times bisonhos nos últimos anos, finalmente viram um grande elenco vestindo o verde esmeraldino (nem tão esmeraldino assim, mas vá lá…) e o resultado cada brasileiro já sabe.

Em outras palavras, com esse nível de contratação, com esse elenco à disposição, fica óbvio imaginar que o desejo é um só: a Copa Libertadores de América.

Os palmeirenses a querem e, de fato, devem sonhar desejosos. Afinal, como já foi dito, elenco há, qualidade também.

Contudo, o grand finale desse portentoso desafio talvez não se circunscreva apenas aos títulos, mas também ao fator Gabriel Jesus. A maior revelação do futebol brasileiro desde Neymar Júnior não tem substituto à altura no futebol nacional. E Eduardo terá que se virar para montar um time vitorioso sem Jesus, principalmente porque fé não há de faltar ao palmeirense.