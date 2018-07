Efeito Talisca

Poucos jogadores retratam tão bem o atual estágio do futebol brasileiro como o meia Anderson Talisca. Revelado pelo Esporte Clube Bahia, Talisca pisou pela primeira vez em um gramado de futebol profissional em janeiro de 2013, na vitória por 3 a 2 contra o Itabaiana, em partida válida pelo Campeonato do Nordeste daquele ano.

A partir dali, Talisca precisou de pouco mais de 18 meses para deixar a “Boa Terra” e se mandar de mala e cuia para a Europa. O tradicional Benfica, de Portugal, meteu a mão no bolso, mas de leve. O clube português pagou a bagatela de pouco mais de R$ 12 milhões para ter o então jogador brasileiro de apenas 20 anos.

Além de ser um valor para lá de convidativo por um atleta tão jovem, o desembolso do Benfica foi só mais uma pechincha que um time do Velho Continente garimpou por aqui. Talisca, portanto, se junta ao rol de jogadores brasileiros que praticamente não atuaram no País.

Em outras palavras, o atual jogador do Benfica sequer participou de um Campeonato Brasileiro inteiro e já se foi para a Europa. Como então recuperar o futebol pentacampeão com essa estrutura?

Talisca, que não tem nada com isso, é bom que se diga, é quase exemplo perfeito de outra grande distorção, na qual o futebol brasileiro se meteu e não tem encontrado saída. A saber: as diferenças gigantescas entre as transações no Brasil e no exterior.

Como anda jogando o fino em Portugal, Talisca já provocou embate dos mais encardidos entre o atual técnico do Benfica, Jorge Jesus, e o “special one”, o também português José Mourinho, comandante do Chelsea.

Mourinho não esconde de ninguém que observa de perto os dribles, as arrancadas e os gols de Talisca. O que tem irritado profundamente o treinador do Benfica.

Independentemente se Talisca será ou não negociado ao fim da temporada europeia, o fato é que o embate entre os compatriotas já despertou a atenção de outros gigantes do futebol europeu. E naturalmente, em algum momento, algum clube do Velho Continente irá desembolsar, desta vez em um cheque bem mais generoso, uma pequena fortuna pelo futebol do promissor jogador brasileiro.

Em outras palavras, o Bahia terá que se contentar apenas com a pequenina parcela pertencente ao clube formador, ao passo que o Benfica deverá engordar os cofres como há muito tempo não faz.

É por essas e por tantas outras que o futebol brasileiro anda de lado. Não consegue aumentar a presença de público nos estádios, não consegue recuperar as categorias de base dos clubes e cada vez mais tem sido presa fácil para os pouquíssimos milhões de euros europeus que desembarcam por aqui sem constrangimento. O Brasil é a terra da pechincha no mundo do futebol.

Talisca é só mais um desses exemplos quase perfeitos… E para tristeza do futebol brasileiro está longe de ser o último. Pelo contrário! Todos os caminhos indicam que a fila só está na metade… Uma pena!