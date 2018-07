Em 2015, céu nublado para o Cruzeiro

Escolha o dicionário de sua preferência… Agora, folheie em direção a letra “e”e procure em meio a tantos verbetes o significado da palavra “equipe”. Sim, equipe! Em qualquer manual da língua portuguesa, equipe significa o encontro de um grupo de pessoas que trabalham em conjunto para o mesmo fim.

Pois é… Agora, então, ficou fácil! Fácil entender porque uma equipe de futebol leva tanto tempo para poder ser chamada de time, mesmo que essa agremiação tenha vencido boa parte do que disputou nos últimos anos. Que o diga, o Cruzeiro!

Bicampeão brasileiro, o time da Minas Gerais está em meio a um processo de remontagem. Sua espinha dorsal vitoriosa foi completamente desmontada, após as saídas de Lucas Silva para o Real Madrid, Éverton Ribeiro para o futebol árabe e Goulart para a China. Além de Marcelo Moreno, que também se mandou para o Oriente, para a China.

O clube, claro, além de ter mantido o treinador Marcelo Oliveira, o que foi um acerto, foi a mercado. E trouxe alguns jogadores interessantes, ao redor de uma dúzia, mas que ainda carecem de um melhor entrosamento.

O resultado, que todo o torcedor cruzeirense não deseja, mas que provavelmente será inevitável, é que o time dificilmente vai brigar por títulos em 2015. E não vai brigar somente pela falta de entrosamento, mas também pela mudança de ritmo de jogo.

O Cruzeiro dos últimos dois anos foi uma equipe insinuante pelos lados do campo, fruto das triangulações. Mas uma de suas principais virtudes era a leitura do jogo.

O Cruzeiro sabia escolher o melhor momento para acelerar a partida. E geralmente, pisava fundo no acelerador quando se aproximava da grande área adversária, algo que fazia com pelo menos cinco atletas.

Neste início de temporada, porém, a situação é um pouco diferente. O time tem dificuldades para dar início ao jogo ainda no seu campo de defesa, mesmo mantendo a força ofensiva pelos lados do campo. As triangulações já não acontecem à perfeição e o resultado é que o clube até mantém a bola próximo à área adversária, mas se mostra incapaz de trabalhar o último passe, aquele na vertical que geralmente coloca um jogador em condições de finalização.

Remontar todo esse sistema de jogo vai consumir alguns fios de cabelo de Marcelo Oliveira. E mesmo sendo incerto o sucesso dessa reconstrução, o fato é que se o Cruzeiro tiver lá alguma calma e souber lidar com as derrotas, o time, em breve, poderá voltar a figurar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.