Legado Tricolor

O ano de 2014 chegou ao fim para o São Paulo. Mesmo ainda precisando entrar em campo por duas vezes no Campeonato Brasileiro, contra Figueirense e Sport, o Tricolor tem pouco a fazer nesses próximos quinze dias, depois da eliminação para o Atlético Nacional da Colômbia nas semifinais da Copa Sul-Americana.

Mas o são-paulino deve passar longe de qualquer sentimento de tristeza e frustração, bem diferente do ano passado, quando o clube penou para ficar na primeira divisão do Brasileirão. A temporada 2014 trouxe ao torcedor a esperança de que dias melhores virão.

Primeiro, porque o time já começa com seu comando técnico absolutamente definido. Muricy Ramalho vai continuar dando as cartas à frente da equipe.

Em outras palavras, o treinador, que já hoje trabalha na reformulação do elenco, deverá imprimir agora ainda mais velocidade ao processo. E quando se começa a negociar antes, a chance de encontrar boas oportunidades, leia-se bons jogadores a preço de ocasião, só aumenta.

O ponto de interrogação, contudo, é se Rogério Ceni vai ou não tirar as luvas de vez. Uma decisão que vai impactar bastante o cotidiano do clube, não só pela qualidade técnica indiscutível, mas principalmente pela liderança que exerce no grupo há tempos.

Além de Ceni, Muricy Ramalho vai precisar queimar as pestanas também em relação a Kaká. Como está praticamente descartada a permanência do meia no clube, o treinador terá que garimpar um nome em nível para substituir tecnicamente o jogador.

Agora, mesmo com esses problemas à mesa, o São Paulo não deixa dúvidas de que dentro de campo a história poderá ser bem diferente. O time herdará de 2014 um claro padrão de jogo competitivo.

A intensidade que o São Paulo exibiu diante dos colombianos, principalmente na segunda etapa, é algo para se lembrar em 2015. Troca rápida de passes no meio de campo, movimentação, aproximação dos meias em direção ao atacante, participação pelos lados do campo, principalmente o esquerdo, e boa qualidade na saída de bola da defesa.

É claro que tudo isso é fruto das boas peças que o time tem hoje à disposição, mas a extração do melhor de cada um cabe ao treinador. E isso foi feito na temporada deste ano.

Então, misturando tudo: padrão de jogo, reposição em nível, manutenção dos bons jogadores e uma boa pré-temporada, o São Paulo terá força suficiente para disputar ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro de 2015. Além de quebra, colocar fim a um jejum que já torce o nariz: o de não vencer o Campeonato Paulista há 10 anos.

Portanto, Muricy Ramalho, vale o lembrete. Aí, no Morumbi ou no Centro de Treinamento, é hora de trabalho! De muito trabalho!