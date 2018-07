Melhor goleiro do Mundo

Manuel Neuer, o goleiro do poderoso Bayern de Munique, é o favorito, sem dúvida. Supercampeão com o clube alemão e vencedor da última Copa do Mundo, Neuer está um tiro de meta à frente do chileno Claudio Bravo, hoje no Barcelona, e do belga Thibaut Courtois, hoje no Chelsea. Além deles, Iker Casillas do Real Madrid e Gianluigi Buffon da Juventus lutam para se tornar o melhor camisa 1 da temporada.

Nessa corrida pelo posto de melhor arqueiro, que tem a chancela da Fifa, é claro que vencer a Copa do Mundo deverá contar muito. Não que Neuer já não tenha feito temporada espetacular no Bayern, mas é que sem o Mundial, Courtois engrossaria a disputa.

À meta do Atlético de Madrid, Courtois, repatriado pelo Chelsea no meio deste ano, foi espetacular. Além de jovem e incontestavelmente dono da camisa de titular da Bélgica, Courtois faturou o caneco espanhol e ficou com o vice-campeonato da Liga dos Campeões da Europa na última temporada.

Um feito, tratando-se de Atlético de Madrid. Um clube que tem um orçamento infinitamente menor do que as principais forças do futebol do Velho Continente.

Neuer, aos 28 anos, dificilmente não vai levar essa conquista para a Alemanha. Mais uma, na verdade, já que faturou o prêmio “Luvas de Ouro” da Copa do Mundo deste ano, além de já ter sido escolhido o melhor da posição em 2013.

À sombra, ficará Courtois, que aos 22 anos, ostenta também seus feitos. Foi eleito o melhor goleiro da liga da Espanha desta temporada, a de 2013/2014.

Neuer, portanto, é o favorito. Deverá ganhar, mas não dá para tirar as luvas assim… Até porque não há posição no futebol em que a surpresa mais se materialize do que a de goleiro. Convém, então, aguardar até o dia 1º de dezembro, data do anúncio oficial.