O 12º jogador do Corinthians!

O Corinthians está às portas de uma nova eleição. Marcado para fevereiro de 2015, o pleito alvinegro será responsável por estabelecer os novos rumos de um clube que sabe o que é crise.

O Corinthians viveu dias terríveis na segunda metade da década passada. Precisou equacionar dívidas, ajeitar receitas, lidar com o fim da parceria com a MSI e colocar a casa em ordem.

Mas o desafio da próxima diretoria alvinegra será maior. O novo presidente do Corinthians não encontrará um clube em situação financeira delicada e tampouco um time em crise.

O novo presidente do Corinthians, na verdade, terá pela frente o duro trabalho de consolidar o Sport Club Corinthians Paulista nesse novo patamar conquistado, o de equipe com status de clube mundial.

Portanto, não cabe mais ao time repetir erros do passado. O Corinthians do século XXI é protagonista no cenário do futebol no Brasil, deixando para trás àquela história de clube vencedor de campeonatos estaduais. Esse “novo clube” tem tudo para sonhar com posição de destaque no cenário do futebol da América Latina.

Mas para isso não basta somente ter um belo estádio, padrão-Fifa inclusive, é preciso mais. É preciso colocar no fundo da gaveta qualquer tentativa de desestabilizar uma das mais importantes conquistas alvinegras, a profissionalização do departamento de futebol.

Ao Corinthians, não é mais permitido iniciar uma temporada sem a definição de seu treinador. Até porque isso faz toda diferença. Cada nome que surge, mexe com o emocional do elenco, do departamento de futebol e coloca ou tira pulgas atrás das orelhas de possíveis parceiros comerciais.

Investir no Corinthians foi, é e desconfio que sempre será um grande negócio. Mas o mundo do esporte mudou e os investidores estão dispostos a colocar a mão no bolso, desde que haja previsibilidade. Alguma previsibilidade no retorno daquilo que se investe, previsibilidade nos campeonatos pela frente, previsibilidade no direcionamento técnico do time em campo… Enfim, previsibilidade.

Algo que o Corinthians deu aos seus parceiros desde o início dessa década para cá. Foi conquistado tanto quanto à Copa Libertadores de América ou o Mundial de Clubes da Fifa.

Portanto, o clube não deveria chutar para escanteio algo tão valioso nesse momento. E como não fazê-lo? Por exemplo, decidindo ao cabo do contrato do atual treinador, Mano Menezes, quem irá sucedê-lo.

Afinal, um cenário se desenha com Tite, outro com Oswaldo de Oliveira e um totalmente diferente com Vanderlei Luxemburgo, os três mais cotados para o cargo. Talvez, os três combinem em um só ponto: reformulação.

Sim, uma nova reformulação deverá ser iniciada no elenco profissional do Corinthians. Mesmo porque o clube não pode depender tanto assim de um único jogador dentro de campo, como depende de Paolo Guerrero.

Agora, a extensão, a profundidade e o jeito de fazer tal reformulação, claro, variam entre Luxemburgo, Oliveira e Tite.

Por essa combinação de motivos, definir o nome do novo treinador é fundamental para que o Corinthians mantenha-se no atual patamar, que foi duramente conquistado após um período de crise intensa, que o derrubou inclusive para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Cabe à política do Corinthians ser, de fato, o 12º jogador!