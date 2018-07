O fundo do poço é verde-amarelo

Os números atestam: o desempenho de Dunga na Seleção Brasileira passa ao largo do aceitável. Mas a questão não é algorítmica. E nem de personagem, no caso, Dunga. O ponto central é o conjunto da obra. Em outras palavras, o futebol brasileiro foi desidratado ao longo do tempo de maneira gradual, lenta, mas persistente.

O Brasil não chegou a esse estágio involuntariamente. Talvez sem tomar ciência dos fatores em relação, dirigentes, clubes, jogadores, imprensa, todo e qualquer ator do mundo da bola contribuíram para esse cenário de caos. Sim, caos! Porque perder de 7 mesmo para Alemanha, ser eliminado pelo Peru e cair diante do México nos Jogos Olímpicos nada há de normal.

A Seleção somente chegou a esse estágio, porque houve transferência de identidade. Uma transferência fomentada pelos soluços de crise e crescimento do País, por ter desembarcado tarde demais no marketing esportivo, por ainda ser incapaz de vender o espetáculo… Em relação, tudo se configura nos alicerces dessa catástrofe verde-amarela.

A sempre presente desorganização, os calendários mal feitos e a pouca internacionalização dos clubes também se mostraram competentes na arte de colocar no corner a camisa mais importante do futebol no mundo.

Mas o Brasil ainda contou com requintes de crueldade. Requintes que se alimentaram das três finais consecutivas de Copa do Mundo, duas delas vitoriosas. Esses feitos mascararam a já semente germinada do fracasso no futebol do País.

A saída de Dunga, portanto, é só continuação dessa cantilena. Uma cantilena que hoje se cristaliza na superfície. Na superfície, entenda-se jogador de futebol.

Nenhum garoto, hoje, sonha em jogar a vida toda no Corinthians, no Flamengo, enfim, nos grandes clubes do País. Nenhum! Os meninos talentosos da bola querem mesmo é arrumar a mala e se mandarem para as “academias” de futebol de Manchester ou de Barcelona ou de Madrid. Os clubes de cá somente são uma passagem obrigatória, um estágio natural do desenvolvimento de vida e de profissão.

Isso, por si só, já é nocivo demais. Porque enterra a identificação. Não há mais o jeito “Corinthians” de jogar futebol, repleto de raça, carrinho na lateral do campo e por aí vai. Impera a escola catalã de dribles desconcertantes, triangulação e toque rápido, como se isso fosse marca registrada do Barcelona, quando sabe-se que não o é.

A contínua exportação de talentos, cada vez mais cedo, o embarque de fisiologistas, médicos esportivos, treinadores sucatearam o mundo da bola nos Trópicos. Joga-se as competições brasileiras quem fica, quem não encontra mercado lá fora ou quem acredita que a hora de carimbar o passaporte ainda não lhe parece apropriada.

Não há Seleção Brasileira sem clubes fortes. Não há futebol sem clubes. Por silogismo, não há seleção, de qualquer país, sem prática consistente de futebol. O fundo do poço já chegou! Está tudo aí, basta reconhecer.

A grande questão é se haverá ou não cereja no bolo. Qual seja? Se o Brasil conseguirá a proeza de ficar de fora de uma Copa do Mundo. A lição de casa tem sido bem feita. Resta saber se no “Exame”, a Seleção passará, mesmo que seja pela nota mínima, porque não se pode esperar nada mais do que a nota mínima. O Brasil… Bem… O Brasil já não é mais o país do futebol! Aceite! Porque somente aceitando, será possível reconstruí-lo.