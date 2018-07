O retorno do Vasco da Gama!

A série B vive seus últimos capítulos em 2014. E quem imaginou que o Clube de Regatas Vasco da Gama a esta altura do campeonato já estaria com o passaporte carimbado rumo à primeira divisão, enganou-se.

Faltando três jogos para o fim da competição, ou seja, somente há nove pontos em disputa, o Vasco, além de já ter assistido os acessos de Ponte Preta e Joinville, ainda vai precisar fazer conta. Um cenário que nem o mais desconfiando vascaíno poderia imaginar…

Mas a matemática promete ser gentil com o Gigante da Colina, uma vez que uma simples combinação de resultados, já nesta próxima rodada, trará de volta o Vasco à primeira divisão em 2015.

O panorama atual é o seguinte. O Vasco soma 59 pontos, seis a mais que o mineiro Boa Esporte, que ocupa a quinta colocação. Então, se o clube do Rio de Janeiro conseguir um mísero empate diante do já rebaixado à Série C, Vila Nova, e o Boa perder para o Joinville, o Vasco poderá desfraldar a bandeira e comemorar seu retorno no Estádio de São Januário.

No entanto, mesmo podendo retornar à primeira divisão faltando ainda duas rodadas para o fim, o Vasco, de verdade, tem pouco a celebrar. O time bateu cabeça demais ao longo da Série B. Trocou de treinador, Adílson Batista deu lugar a Joel Santana e o padrão de jogo pouco evoluiu.

Tudo bem, tudo bem que o momento político foi muito desfavorável ao Vasco neste ano. Eleições adiadas, depois marcadas, clube dirigido pelo conselho, enfim, a vida em São Januário não foi fácil.

Mas mesmo levando em consideração o ambiente político, o time não rendeu dentro de campo. Se antes da Copa do Mundo no Brasil, o Vasco não pode contar com vários jogadores que estavam machucados, além de ser obrigado a jogar de portões fechados e longe de seu estádio nas seis primeiras rodadas, o time não fez jus aos nomes que fazem parte do elenco.

Um clube que tem o goleiro reserva do Uruguai, jogadores consagrados na defesa como Rodrigo e Guiñazú, além de Fabrício, Douglas, Kléber e promessas como Thalles, Lorran, entre outras, deveria ter tido uma vida mais tranquila na segunda divisão. Mas não teve!

Agora, sob a gestão de Eurico Miranda, o Vasco terá o duro desafio de chutar para escanteio qualquer ameaça de rebaixamento. Afinal, o clube caiu duas vezes em cinco anos. E é muito para um time que é chamado de, e de fato o é, grande!

O Vasco vai precisar recuperar as receitas e isso certamente vai passar por um bom debate a respeito dos direitos de televisão. Reestruturar as dívidas também deverá entrar em pauta. E é justamente nesse balanço entre o que entra e o que sai do caixa, é que a nau vascaína vai precisar corrigir a rota e reencontrar o mapa dos títulos.

Um bom norte seria olhar cada vez mais para suas categorias de base, porque os resultados estão aí. Alan Kardec e Souza no São Paulo, Dedé no Cruzeiro, Philippe Coutinho no Liverpool, Rômulo no Spartak de Moscou e tantos outros…

Hoje, do time principal vascaíno, o zagueiro Luan, o lateral-esquerdo Lorran, o meia Dakson, o atacante Thalles são apenas alguns dos bons exemplos da atual escolinha de São Januário.

Mas não basta revelar potenciais talentos, é preciso que o clube tenha capacidade financeira de segurar seus bons valores. Talvez esteja aí o maior desafio do Vasco, não só para essa gestão que assume, mas sim para a instituição. É preciso lançar bons jogadores, sem dúvida, mas é preciso também aproveitar os talentos que surgem!