O sopro matemático do Vasco da Gama

Um sopro… Um sopro da matemática! Eis o Clube de Regatas Vasco da Gama neste campeonato brasileiro deste ano. Separado, agora, por três pontos em direção ao fim do calvário, ou seja, a zona do rebaixamento, o Vasco se fia em um razoável desempenho neste segundo turno para terminar o certame na primeira divisão.

A quatro rodadas do fim, o clube do Rio de Janeiro, se isolado fosse o segundo turno do campeonato nacional, estaria em uma confortável décima primeira colocação, com 20 pontos. E também já não teria a pior defesa do torneio, uma marca do Vasco ao longo deste Brasileiro 2015.

Mas o campeonato não tem 19 rodadas, e sim 38 jogos. E o Vasco terá que conviver com a corda no pescoço até o fim. No entanto, a tabela lhe reservou alguma boia de salvação.

Apesar de precisar encarar o Corinthians na próxima rodada do Brasileiro, um jogo em que o clube paulista pretenderá assegurar a faixa de campeão da competição, o Vasco ainda terá pela frente generosos confrontos diretos. Joinville e Coritiba.

O primeiro já vai acontecer no compromisso pós-Corinthians e será no palco de triste lembrança aos vascaínos. Foi ali que torcedores de Vasco e Atlético Paranaense protagonizaram cenas tristes em 2013, e o Vasco foi rebaixado.

Mas talvez seja nesse mesmo campo que o Vasco consiga, de vez, escapar do descenso. Qualquer outro resultado que não seja a vitória do clube da Cruz de Malta poderá ser fatal às pretensões de Jorginho, o seu treinador.

Depois, o clube vai encarar o Santos. E, por fim, o Coritiba, no Paraná.

A combinação desses quatro jogos, no entanto, permite imaginar que se o Vasco somar duas vitórias contra seus diretos rivais e mais quatro pontos diante dos paulistas, muito provavelmente, esses 10 pontos lhe salvarão da degola. Afinal, o clube terminaria o certamente com 43 pontos e 11 vitórias.

É uma conta, a mais segura provavelmente. Mas não a mais provável! Até porque somar quatro pontos diante de Santos e Corinthians está longe de ser favas contadas. E mesmo ganhar de Joinville e Coritiba, ambos fora de casa, também.

Então, mesmo a matemática sendo generosa, mesmo os adversários tropeçando a cada rodada, ao Vasco somente resta acreditar. E precisará crer muito, bastante, para que o sopro matemático se transforme em uma dezena de pontos.