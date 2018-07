Palmeiras e São Paulo estão na berlinda

O campeonato Paulista, há tempos, perdeu relevância. Charme até! De uma década pelo menos para cá, o mais forte torneio regional do País deu lugar a um sem número de jogos tecnicamente ruins, times voluntariosos, mas fracos, e clubes grandes completamente desinteressados quanto à disputa.

Mas se o cenário é um tanto catastrófico para o futuro, afinal, uma hora ou outra a situação terá um desfecho para lá, fim, ou para cá, remodelação, o Paulista ainda guarda forças para mexer no dia a dia das grandes potências do futebol do Estado.

Em outras palavras, claramente, São Paulo e Palmeiras começaram o ano aquém do que imaginaram: tropeços frequentes, falta de um padrão de jogo mais acurado, problemas extracampo, negociações, especulações. Um conjunto de situações que compõem o cenário padrão Paulistão dessas duas agremiações.

Além disso, para piorar ainda mais o cenário, São Paulo e Palmeiras estão em uma disputa feroz e melhor tecnicamente também, a Copa Libertadores de América. E é justamente essa competição que poderá colocar contra a parede os respectivos treinadores, Edgardo Bauza e Marcelo Oliveira.

O primeiro ainda se socorre da correta e justa análise, a de que desembarcou “ontem” no São Paulo. Mas o segundo não poderá lançar mão desse expediente. Oliveira chegou ao Palmeiras em meados de 2015 e obviamente já teve tempo para tirar suas próprias conclusões sobre tudo e todos no Palmeiras.

Mas tem um detalhe. Ainda que Bauza tenha essa “gordurinha” para queimar pela frente. Ainda que tenha… Bauza sabe que é um estranho no ninho. Em outras palavras, é um treinador estrangeiro em um país que dá poucas oportunidades a treinadores de outras nações. E esse olhar guarda potencial para complicar o desenvolvimento de Bauza.

Sereno, ciente dos trabalhos já feitos ao longo de sua carreira, Bauza parece encarar tudo com muita naturalidade, o que é saudável. Assim como Oliveira, o que, de novo, também é saudável.

No entanto, o índice de insalubridade tende a aumentar rapidamente, acaso o Palmeiras não apresente bom futebol e o São Paulo não se encontre no gramado.

Nesse emaranhado, a tarefa mais difícil parece pertencer a Oliveira, mas ainda que Bauza tenha alguns ponteiros do relógio a seu favor, o fato é que nenhum dos dois, neste momento, está em qualquer situação que possa se utilizar do verso padrão musical brasileiro. Em outras palavras, não está nada tranquilo para Oliveira e tampouco para Bauza. E favorável, então, nem se fala!