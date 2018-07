Palmeiras levanta a taça e espanta fantasmas

Era piada, sabia-se… Tinha lá doses combinadas de ironia, humor e alguma “dor de cotovelo”, também era sabido! Mas a vitória da noite desta quarta-feira do Palmeiras chutou para longe três fantasmas de uma só vez. A saber: má sorte no novo estádio, a crença de que o clube recentemente só passou a ganhar títulos com os treinadores Felipão e Vanderlei Luxemburgo, e o mais importante da trinca, o papo furado de “Guarani da Capital”.

Com todo respeito ao Guarani, algoz do Alviverde no Campeonato Brasileiro de 1978, o Palmeiras sequer em seu pior momento deixou de ser grande. É bom que se diga!

Campeão do século XX, dono de verdadeiros esquadrões, de boa cepa de goleiros, o Alviverde passou sim por um período de turbulência, fruto de múltiplas razões, mas que foi erroneamente expresso no tocante à comunicação. Qual foi o erro, então? O equivocado selo do “bom e barato”!

O “bom e barato” deveria ser alvo de estudo, porque atingiu a alma dessa agremiação, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Primeiro, porque o clube jamais foi dado à pechincha.

O Palmeiras, nos anos 60 e 70, pagou caro para tirar Julinho Botelho, Leivinha e Djalma Santos da Portuguesa, por exemplo. E não contou vinténs na hora de assinar o cheque e trazer a jovem promessa do Bangu, um tal de Ademir, Ademir da Guia. E muito menos economizou quando foi buscar o jovem Dudu na Ferroviária de Araraquara e Leão no Comercial de Ribeirão Preto.

A lista, pois, é extensa. E mesmo antes da bonança, fruto do leite ainda não derramado, o Palmeiras fez uma das mais caras contratações do futebol brasileiro ao arrancar do Bahia o jovem Luís Henrique no início dos anos 90.

Em outras palavras, parece que o Palmeiras desejou murchar como time, como estrutura e como torcida no início deste século. Tanto que a briga pelo posto de segunda maior torcida do Estado de São Paulo passou a ser uma realidade, com a ascensão do São Paulo. Ficou para trás também no que diz respeito a Centro de Treinamento e como time adotou o “bom e barato”. Um erro que lhe custou caro, o rebaixamento, mas que foi maior. Atingiu o orgulho palestrino.

O Palmeiras, que surge do título da Copa do Brasil, é um outro clube. Respira um ar diferente. Um ar de contemporaneidade. Um ar de que o marketing esportivo pode ser um aliado, vide seu programa de sócio-torcedor. Um ar de que pode voltar a fazer grandes contratações por suas próprias pernas ou com ajuda de terceiros, mas sem precisar ter passado o bastão da gestão totalmente a outrem, como em outras oportunidades.

Derrotado?

Mas se tivesse perdido? Daí, o desafio seria outro. Seria o de manter a cabeça fria e continuar apostando nesse ar diferente que circula nas alamedas da hoje rua Palestra Itália.

O desafio seria manter a crença em patrocínios fortes, nos programas de sócio-torcedor e que entre os seus também há gente capaz.

Mas há um senão nisso tudo. Um senão que serve ao Palmeiras vencedor, perdedor e a quem gere os clubes. O senão de que não se faz um time do dia para noite. Um senão de que manter técnico por longo período deve ser obrigação e não virtude. Um senão de que contratar muito não significa contratar bem.

Nessa questão, o Palmeiras, e quase ninguém no futebol brasileiro, ainda não levantou a taça. Talvez esse título em uma competição mata-mata o ajude a entender que vencer campeonatos mais longos, como o de pontos corridos, demande outras características, como certa crença em uma palavra “continuidade”. Essa sim costuma combinar com “tranquilidade”, com “serenidade” e com “taça”!