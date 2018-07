Parar ou não parar, eis a questão!

Tirar ou não tirar as luvas, eis a questão… Questão para Rogério Ceni! Titular do São Paulo desde 1997, quebrando recordes atrás de recordes, Ceni vai cobrar o seu mais duro tiro de meta no fim de 2014. E dele esperar-se-á a categoria de sempre, apesar de a tarefa ser para lá de difícil.

Quando Ceni anunciou que tiraria para sempre as luvas no começo deste ano, muitos logo de cara torceram o nariz. Mesmo quarentão, o goleiro tem hoje 41 anos, o “Mito” do São Paulo continua jogando em nível de fazer inveja a muito garoto em início de carreira por aí.

Mas é claro que a decisão de se aposentar é um daqueles atos tão pessoais, que é impossível de qualquer um meter o bedelho sem que pareça a mais doce prática de soar uma bela corneta! Não é autorizado a ninguém dizer quando uma pessoa deve parar de fazer aquilo que gosta.

Ceni, que já é o maior goleiro-artilheiro do mundo com 123 tentos marcados na carreira, além de ter sido o jogador que mais vestiu a camisa de um único clube na história do futebol, 1.176 partidas até agora, sabe que é preciso dosar tudo em uma poderosa balança.

O momento de Ceni é ótimo. Está visivelmente em forma, com bons reflexos, mantendo a excelente reposição de bola e ainda marcando seus gols. Ou seja, do ponto de vista técnico, vai ser difícil o camisa 1 do São Paulo se olhar no espelho e dizer: “Parei!”.

Mas Rogério Ceni está no mundo da bola desde 1987, quando fazia suas primeiras grandes defesas no Sinop de Mato Grosso. E sabe que os “deuses do futebo” são caprichosos.

Uma hora a bola o coloca no topo para depois na fração de segundo seguinte o jogar em situações embaraçosas, principalmente quando o atleta costuma envergar a camisa de número 1.

O torcedor, claro, deseja que seu ídolo permaneça sempre ali, à frente da meta, o que em bom “torcedês” significa “aqui, nada passa”. Além disso, da segurança no gol, o “torcedês” também entende claramente o significado da parceria entre Rogério Ceni e São Paulo: invariavelmente, título!

Não é o caso de comparar, mas de todos os grandes jogadores, talvez o que tenha escolhido o melhor momento de desamarrar as chuteiras, de fato, tenha sido Pelé. O “Atleta do Século” percebeu que depois da conquista da terceira Copa do Mundo pouca coisa poderia almejar com a camisa da Seleção Brasileira e também com a do Santos.

Mas os tempos também são outros, apesar de que parar no auge é sempre algo convidativo, ainda que de difícil execução. E é justamente aí que Rogério Ceni vai precisar usar àquela poderosa balança…

Pesar entre tirar as luvas no auge, com chances de um caneco na bagagem, como por exemplo a Copa Sul-Americana, ou apostar que há espaço para mais, como a Copa Libertadores de América em 2015…

Pois é, Ceni… Pelo jeito, está chegando a hora de usar seus poderes míticos também fora de campo!