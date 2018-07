Por que Sabella seria diferente de Gareca no futebol brasileiro?

Alejandro Sabella! Eis o nome de preferência de Carlos Miguel Aidar, o presidente do São Paulo, para comandar a equipe na temporada deste ano. Boa tacada, sem dúvida! Mas então Sabella não repetiria a passagem frustrante de seu compatriota Ricardo Gareca no Palmeiras em 2014?

Em tese, teria potencial para se dar bem! Vice-campeão do mundo com a Argentina na Copa do Mundo no Brasil, Sabella assemelha-se a Ricardo Gareca somente na nacionalidade, quando o assunto é futebol verde-amarelo.

Além de sua passagem como meia do Grêmio na década de 80, o treinador também esteve no País na década passada. Foi em 2005, quando topou ser auxiliar-técnico de Daniel Passarela no Corinthians.

Em outras palavras, caso não consiga matar a sua vontade em treinar o Manchester City na próxima temporada da Premier League, Sabella desembarcaria no Morumbi, sabendo o que vai encontrar pelo caminho. Bem diferente de Gareca!

Diferente, porque Sabella tem mais conhecimento sobre o futebol brasileiro. Estabeleceu conexões por aqui, principalmente na sua segunda passagem como auxiliar-técnico, o que naturalmente o ajudaria a se cercar de gente mais próxima na difícil tarefa de indicar contratações, por exemplo.

Já Gareca tinha pouca intimidade com a realidade do futebol verde-amarelo. E teve dificuldades na hora em que precisou indicar atletas, tanto que acabou levando ao Palmeiras quatro compatriotas – Cristaldo, Tobio, Mouche e Allione.

Além disso, ter brasileiros pela frente não seria exatamente uma novidade na vida de Sabella. Quando treinava os Estudiantes enfrentou o Cruzeiro em uma final de Copa Libertadores de América, em 2009, e faturou.

Sabella, portanto, caso desembarque no Brasil como treinador, saberá o tamanho do desafio que terá pela frente. Não será pego de surpresa!

Afinal, ele conhece o São Paulo, um clube que deseja vencer campeonatos na temporada de 2015 e principalmente aspira disputar novamente um Mundial de Clubes da Fifa. Um título, que por acaso, também falta a Alejandro Sabella.