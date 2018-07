Procura-se meias!

É uma novela. E ela está no fim. Um fim que promete não agradar o futebol brasileiro, que atualmente cede o posto de ator principal e faz uma espécie de ponta na trama da bola no mundo.

A eleição dos melhores do planeta promovida pelo Sindicato Mundial dos Jogadores, com o crivo da Fifa, coloca o dedo na cara do futebol brasileiro e sem meias palavras pergunta em tom de provocação: o reinado se foi?

Se a goleada imposta pela Alemanha causou um misto de embaraço, vergonha e revolta, a lista dos melhores de cada posição no mundo da bola expõe muito mais. Expõe as mazelas das categorias de base dos clubes brasileiros, a falta de planejamento, a pseudo profissionalização do esporte mais popular do País, entre outros motivos.

Agora, sem essa de transferir culpa, porque nos últimos anos não faltou dinheiro no mundo da bola por aqui. O futebol também se beneficiou do bom momento econômico vivido pelo Brasil recentemente.

A questão é que poucos usaram o recurso para erguer ou consolidar pilares estruturais. Alguns preferiram pagar dívida, outros repatriaram ídolos do passado a salários nababescos e alguns ainda despejaram caminhões de dinheiro em jogadores que fizeram fama em campos europeus… Foi uma opção. Fato! Mas a conta de cada ato sempre chega!

Entre os 15 meias apontados pelo sindicato da bola como o supra sumo da zona de criação no futebol, o Brasil não tem ninguém! Nada! Nem unzinho… Nem de lembrança…

Mas o cenário fica ainda pior se olharmos bem de perto a lista. Primeiro, porque um quinto dessa turma já está no fim da carreira, o que mostra que renovar não é tão fácil assim. Não brota, como muitas vezes acreditou-se por aqui. Ou seja, exige tempo, dedicação e planejamento.

Depois, porque a Espanha tirou o “made in Brazil” no que diz respeito a meia bom de bola. Da lista, quatro são espanhóis. E quem aparece em segundo lugar? Acertou quem pensou na Alemanha, que surge com excepcionais três meias.

Daí… Então… Fica mais fácil entender o mundo da bola. Quem domina o futebol no mundo há pelo menos cinco anos? Espanha e Alemanha em nível de seleção. E em clubes? Bayern de Munique,Real Madrid e Barcelona, além do emergente Borussia Dortmund! Simples, não?

Não há vitórias sem meias habilidosos, sem armadores com visão de jogo e com poder de marcação. Mas isso o futebol brasileiro sempre soube! O problema é entender os motivos que o levaram a esquecer o ensinamento que ele próprio espalhou mundo afora. Uma tarefa das mais difíceis!