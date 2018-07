Santa Catarina, capital da bola?

Os números não mentem. São frios, calculistas e costumam escancarar vertentes, com ares de verdade, por aí. O problema é interpretá-los e interpretá-los corretamente!

Quer ver? Experimente combinar a representatividade da economia de cada Estado do Brasil e também a sua participação no Campeonato Brasileiro da primeira divisão…

De cara, vai pintar a primeira polêmica. Como Santa Catarina, que tem a sexta economia entre os Estados brasileiros, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), consegue manter três times na Série A? E São Paulo, primeiro lugar na economia, com um Produto Interno Bruto (PIB) quase 10 vezes maior que o de Santa Catarina, luta para manter quatro equipes no primeiro escalão da bola no País?

Dá para ir mais longe… Minas Gerais, que está em terceiro lugar no PIB estadual e portanto quase três vezes maior que Santa Catarina, tem dois clubes apenas. Mesmo acontece com o Rio Grande do Sul, quarto colocado na economia estadual e quase duas vezes maior que os catarinenses.

Mas Santa Catarina deseja mais. E, na verdade, pode!. Em 2015, se tudo der absolutamente certo, o Estado poderá ter cinco equipes na Série A. Em outras palavras, um quarto dos clubes que disputam o primeiro escalão da bola poderá ser de Santa Catarina.

Mesmo que o pior cenário aconteça, ou seja, o Criciúma, que hoje segura a lanterna na primeira divisão, confirme a provável queda e que o Avaí, quarto colocado na Série B, se enrole todo e não consiga ascender… Ainda assim, Santa Catarina manterá três clubes na Série A! Um feito!

No entanto, tudo indica que o Estado fechará 2014 com quatro clubes na primeira divisão no ano que vem. A saber: Figueirense, Chapecoense, Joinville e Avaí. E perderá apenas para o Estado de São Paulo. Outro feito!

O curioso dessa projeção é que somente dois clubes são da capital Florianópolis. Os outros dois são do interior do estado. O que pode indicar que o futebol por lá adentra rumo ao interior, diferente de centros importantes como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, cujo clubes distantes da capital vivem à beira do precipício.

O futebol catarinense nunca teve lá muita representatividade no Brasil. Até os anos 90, praticamente não existia no mapa da bola. Reinventou-se a partir dos anos 2000, com a construção de arenas, parcerias empresariais e boas contratações de técnicos e jogadores.

Tem mais. Números do balanço financeiro dos clubes de 2013, referentes aos débitos tributários, mostram que Santa Catarina tem três de seus times em situação ruim entre os 24 clubes mais endividados do Brasil. Mas olhando mais de perto nem é tão sombrio assim.

Quer ver? O pior deles é o Avaí, que ocupa apenas a 18ª posição no ranking. Tem dívidas de quase R$ 30 milhões, mas 13 vezes menor que o líder , o Flamengo, com papagaio superior à R$ 385 milhões. Já o Figueirense, que é o 22º colocado, tem metade da dívida avaiana. E o Criciúma, lanterna do levantamento, deve apenas R$ 600 mil de tributos. Uma pechincha!

Portanto, combinando baixo endividamento, com boa gestão e modernas instalações esportivas, Santa Catarina achou uma receita para se manter entre os Estados que mais times têm na primeira divisão.

É claro que seria preciso combinar mais números, informações e detalhes para descobrir o segredo catarinense. Mas que algo de mágico acontece na “Ilha da Magia”, ah, acontece!