Santos, jogar na Vila é uma decisão técnica ou financeira?

A regra é clara! E não costuma ter lá muita discussão: todo clube que tem estádio, gosta de jogar partidas decisivas em seus domínios e ponto final! Pelo menos, a grosso modo, esta é a linha de raciocínio do Santos, finalista do Campeonato Paulista e que pelo regulamento tem o sacro direito de ser o mandante no último jogo da decisão do torneio.

Longe de colocar em xeque esse legítimo direito do Santos, o fato é que se deve colocar na balança outros senões e não somente o “fator casa”. E essa reflexão começa desde a saúde financeira da agremiação, passando pela possibilidade de ter algum rendimento extra para o decorrer da temporada, chegando até a plástica da transmissão da televisão.

Este último, inclusive, é um argumento que o santista torce o nariz logo de cara. Ainda se ressente do que aconteceu nas quartas-de-final do Paulista, quando a dona dos direitos de transmissão resolveu não exibir o compromisso diante do XV de Piracicaba.

Mas é preciso passar por cima dessa querela. Até porque esta não é a principal questão. O ponto crucial é a saúde financeira do Santos. Sem ela, o clube, que esteve presente nas últimas sete finais do Paulista, não reunirá condições para brigar por objetivos maiores. A saber: título do Campeonato Brasileiro ou uma vaga na Copa Libertadores de América.

Então, que tal um exercício de álgebra, lançando mão dos preços que o Palmeiras vai praticar no primeiro jogo da final? Mas para isso, primeiro, deve-se observar o valor médio imaginado pelos donos da casa.

Se for usado como ponto inicial a partida diante do Botafogo de Ribeirão Preto pelas quartas-de-final do Paulista, logo, o preço médio da entrada na Arena do Palmeiras aproximou-se de R$ 70 naquele jogo, propiciando uma renda de R$ 2,5 milhões para um público perto de 35,4 mil pessoas.

Mas como o Palmeiras vai majorar de maneira uniforme o valor unitário dos 38 mil ingressos em 66,6%, então, é possível admitir que o tíquete médio da primeira final do Paulista se aproximará de R$ 116.

Eis aí um bom número para que o Santos faça sua contabilidade. Em outras palavras, aplicando os R$ 116 a cada um dos 15 mil ingressos que deverão ser disponibilizados no segundo jogo da final, logo, o Santos teria uma renda bruta de R$ 1,74 milhão.

Ou seja, ainda que não pague aluguel, o Alvinegro teria uma renda pouco maior que a metade da bilheteria que o Palmeiras obteve diante do Botafogo de Ribeirão Preto. E quase duas vezes e meia menor que a renda potencial da primeira partida da decisão. Agora, isso é bom para o Santos?

Mas há espaço para novas contas. Quer ver? Então, em vez de R$ 116, aplique-se o valor de R$ 210, preço que será cobrado pelo Palmeiras pelas 1,5 mil entradas destinadas aos santistas para domingo próximo. Bom, daí a renda se aproximaria de R$ 3,15 milhão, levando em conta 15 mil pessoas.

Pergunta: há mercado para um ingresso de valor único a R$ 210? Pois é!

É claro que nessa conta toda tem o jogador. E a tendência, até compreensiva, é que ele pense diferente. Preocupe-se somente com o que acontece dentro das quatro linhas, o que na prática o empurrará a dizer que atuar dentro de seus domínios na última peleja da finalíssima fará toda diferença.

Mas um jogo de futebol não se limita às quatro linhas. Há contas para pagar, planejamento para ser executado, decisões administrativas à mesa, até para dar segurança e certeza a elenco e comissão técnica.

Então, colocando cada um desse fatores lado a lado, talvez o Santos tenha pensado somente na parte técnica e deixado de lado a financeira? Talvez… Apesar que isso não vai ficar claro no dia 3 de maio, data do segundo jogo da final, vai ficar evidente mesmo somente ao cabo da temporada de 2015.