São Paulo e Corinthians, e o contrato no meio do caminho

O clássico entre Corinthians e São Paulo ainda tem lá quase uma semana de distância pela frente. Mas bastará o apito final do jogo das 18 horas e 30 minutos de domingo para que o confronto domine as atenções. E um ponto catalise o debate: Alexandre Pato e seu impedimento contratual.

Tudo bem, tudo bem, que há contrato e que tanto São Paulo como Corinthians assim o sacramentaram. E como todo acordo, com as tais firmas reconhecidas, com o preto no branco, se existe, é porque deseja-se o cumprimento.

Mas, por um instante, coloquemos de lado o mundo das leis e dos cartórios. E analisemos o fato em si: por que Alexandre Pato ou outro jogador qualquer não pode jogar contra o clube, dono de seus direitos, se o mesmo decidiu não utilizá-lo?

A questão é filosófica na origem, mas demonstra claramente como a rivalidade, a disputa entre agremiações coloca em segundo plano aquilo que deveria ser o plano primeiro. Qual seja? O campeonato, no caso, o Campeonato Brasileiro.

As bolas da vez são Alexandre Pato, Corinthians e São Paulo, mas eles são somente exemplos, porque poderia ser qualquer jogador ou qualquer clube, já que esta era uma prática corriqueira. Era! Porque desde janeiro deste ano, a Fifa entrou em campo e passou a proibi-la. O que cá entre nós, foi um acerto!

O fato é que tirar um grande jogador do espetáculo é sempre um erro. Um equívoco, uma vez que reduz o interesse do público, diminui a relevância do vencedor e ameniza o fracasso do derrotado. Ou seja, não serve nem para o aspecto financeiro e nem para o técnico. Não serve para nada!

É claro que o Corinthians não vai abrir mão de exercer o seu direito contratual. Até porque seria impossível agir dessa forma, ainda que desejasse fazê-lo.

Porque bastaria que abrisse mão para que a oposição torcesse o nariz e o burburinho começasse a ferver nos bastidores. Ou seja, é praticamente impossível qualquer ato de nobreza nesse sentido.

Algo que também pegaria o São Paulo em cheio. E pelas mesmas razões, caso o São Paulo estivesse no papel corintiano.

Em outras palavras, o único prejudicado acaba sendo Alexandre Pato, além do torcedor que gosta de futebol. Porque hoje Pato está entre os três melhores jogadores do campeonato nacional e, certamente, o clássico ganharia com a sua presença.

Mas o contrato não deixa. Fazer o quê? Escalar o contrato? Não dá, né!