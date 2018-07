Seis por meia dúzia!

É uma simples conta que pode ser feita mediante duas perguntas. A saber: Quantas rodadas já teve o campeonato Brasileiro? E até agora, qual foi o número de treinadores dispensados? Pois bem… Para ambas questões, a resposta é uma só: seis! Sim, seis rodadas e seis técnicos demitidos.

O número em si já é um absurdo! Mas quando se adiciona elementos como planejamento técnico e financeiro, gestão, objetivos, entre outros aspectos, daí fica claro que planejamento e futebol brasileiro mal se conhecem.

Nessas seis primeiras rodadas, técnicos campeões brasileiro, de Copa do Mundo, de série B pegaram o boné sem que o campeonato tenha completado um terço dos jogos. Um terço!

O impacto de tamanha dança das cadeiras é técnico, mas também é financeiro. Porque além de precisar desembolsar algum para acertar a rescisão, o clube ainda vai ter que se virar para lidar com a demanda de quem chega. Porque quem chega também vai receber salários e pode até querer modificar o planejamento anterior, leia-se plantel.

Portanto, caso o contratado resolva indicar jogadores, lá se vai o rico dinheirinho. Primeiro, porque será necessário abrir os cofres para buscar os atletas e depois porque o elenco poderá ficar inchado. E é aí que o clube acaba entrando no cheque especial.

Entra, porque se o elenco ficar inchado, somente haverá quatro caminhos: venda, empréstimo, manutenção ou rescisão. E a última costuma onerar ainda mais a já combalida finança dos clubes.

Em outras palavras, se o time parasse um minuto e fizesse lá uma conta, logo, perceberia que assumir o equívoco sairia mais barato do que exatamente sair correndo atrás de um “salvador da pátria”. Quer um exemplo?

No Brasileiro de 2014, Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma, os quatro rebaixados à segunda divisão nacional, trocaram de treinadores ao longo da competição. E qual foi o resultado? Nenhum!

O Vitória, por exemplo, viu Ney Franco ir para o Flamengo, trouxe Jorginho, o mandou embora e recontratou Ney Franco. Já o Bahia começou com Marquinhos Santos para depois acertar com Gilson Kleina e por fim terminar o ano com Charles, ex-atacante do time nos anos 90.

O Botafogo também não fugiu ao script. Eduardo Húngaro deu duro no começo e acabou sendo trocado por Vágner Mancini. E o Criciúma foi o recordista deles ao longo do ano passado. Começou a temporada com Ricardo Drubscky, passou por Caio Junior, Vágner Lopes, Gilmar Dal Pozzo e Toninho Cecílio.

O resultado desse troca-troca incessante é que invariavelmente o time mantém o naufrágio, só que mais caro! E sem dinheiro, não há milagre. Não há como investir na reconstrução do clube. Portanto, é melhor aguardar, ainda que a pressão seja imensa.