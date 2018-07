Adilson vai para a Rússia

O Grêmio definiu a venda do volante Adilson para o Terek Grozny, da Rússia. Pelos 55% dos direitos do jogador, o clube receberá 1,2 milhão de euros. Ainda nesta semana Adilson viaja à Rússia para acertar a transferência. Adilson completa 25 anos em janeiro. Ele chegou ao Grêmio em 2006, vindo do Caxias, ainda nas categorias de base.

A partir de 2008 foi mais utilizado nos profissionais, à época chamado de “novo Lucas”. Mas, na última temporada, Adilson terminou na reserva e perdeu espaço. A diretoria do Grêmio pretende investir todos os recursos obtidos nesta transação no pagamento de Marcelo Moreno.