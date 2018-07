O meio-campista Andrezinho, que estava desde 2008 no Internacional, finalmente foi anunciado pelo Botafogo. Os valores do negócio, no entanto, não foram informados. Revelado pelo Flamengo, Andrezinho colecionou títulos pelo clube gaúcho: Copa Libertadores da América de 2010, a Copa Sul-Americana de 2008, a Recopa Sul-Americana deste ano e três Campeonatos Gaúcho (2008, 2009 e 2011). Ele será apresentado no início de janeiro.