O atacante gostaria de voltar para o Brasil, mas para isso tem de convencer os russos do Anzhi a liberá-lo. Não está fácil. O presidente Alexandre Kalil trata do assunto pessoalmente. Ocorre que as conversas ainda estão em fase preliminares. O que Kalil percebeu, no entanto, foi a mão de ferro dos dirigentes russos. Vai ser duro repatriar o jogador. O Palmeiras, lá atrásm também esteve atrás de Tardelli.