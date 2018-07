Botafogo e Vasco trabalham por novos nomes

No Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo se mexem para melhorar seus times, visando a temporada 2012. Ainda tentando segurar Felipe Menezes, emprestado pelo Benfica, a diretoria do Botafogo está perto de acertar a contratação em definitivo do meia Andrezinho, que está no Internacional. Segundo informações, o clube deve comprar 50% dos direitos do atleta e acertar um contrato de três anos.

Já o Vasco, vice-campeão brasileiro, começou as tratativas para levar Kleber, também do Inter de Porto Alegre. O time gaúcho deu aval à diretoria vascaína para conversar com o veterano lateral-esquerdo, que também estava na mira do Palmeiras. Porém, o alto salário do jogador inibiu a equipe de Luiz Felipe Scolari.