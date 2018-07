Botafogo ensaia uma troca com o Cruzeiro: Diego Renan

Para suprir a saída de Cortês, negociado com o São Paulo, o Botafogo quer o lateral-esquerdo Diego Renan, do Cruzeiro.

O time carioca já teria enviado emissários para conversar com os dirigentes de Minas. O Botafogo oferece duas propostas ao Cruzeiro: por empréstimo e trocá-lo por atletas de seu elenco que possam interessar. Diego Renan tem contrato com a Raposa até 2014. Depois de aparecer como revelação em 2010, nesta última temporada ele acabou indo para a reserva.