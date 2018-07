O Corinthians já se acertou com o atacante Elton. O jogador ainda não assinou contrato, mas o gerente de futebol, Edu Gaspar, tem tudo apalavrado com as partes. Elton é o quinto reforço do Corinthians, que já fechou com o Cássio (PSV), Felipe (Bragantino), Vitor Jr. (Atlético-GO) e Gilsinho (Jubilo Iwata).