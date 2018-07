Coxa mantém base a aposta em novos valores

Uma das sensações do futebol brasileiro neste ano, principalmente no primeiro semestre, o Coritiba trabalha para se destacar novamente em 2012. O time alviverde do Paraná anunciou a permanência de seis atletas, a maior parte deles titular: Pereira, Jeci, Edson Bastos, Willian Farias, Emerson e Rafinha. Além disso, fez grande jogada, ao negociou o volante Leandro Donizete com Atlético-MG, e garantiu o empréstimo do talentoso meia Renan Oliveira, do clube mineiro. O Coxa também está perto de acertar com o experiente Lincoln, que disputou parte do Brasileiro pelo Avaí. Como o vínculo do jogador com o Palmeiras termina no final deste ano, ele deve acertar sem custos ao Coritiba.

A equipe já havia contratado três reforços pouco conhecidos: volante Junior Urso, de 22 anos, o lateral-direito Jackson, de 21 anos, e o volante Lima, também de 21 anos.