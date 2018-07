Cruzeiro contrata Rudnei, ex-Ceará

O Cruzeiro acertou a contratação do volante Rudnei, que disputou o Brasileiro pelo Ceará. O jogador de 27 anos chega como provável substituto de Fabrício, muito perto do São Paulo. No entanto, o atleta, que ganhou vaga de titular na equipe cearense a partir do segundo turno do Brasileirão, terá que brigar por uma posição entre os titulares, já que o Cruzeiro já conta com Leandro Guerreiro, Marquinhos Paraná e Sandro Manoel. Rudnei tem como características a velocidade na saída de bola e chegadas ao ataque. No Ceará, atuou em 19 jogos e marcou um gol, de letra, contra o São Paulo.