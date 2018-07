Após longo imbróglio, o Flamengo e o goleiro Felipe chegaram a um acordo e o camisa1 vai permanecer na Gávea. As partes acertaram um novo contrato com quatro anos de duração. O clube rubro-negro vai comprar os direitos esconômicos de Felipe do Olé Brasil, time onde o goleiro está vinculado. Resolvida a questão, a diretoria do Flamengo corre para acertar a situação salarial de Ronaldinho Gaúcho e a contratação de Thiago Neves, cada vez mais difícil.