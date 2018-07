Vagner Love, além de interessar ao Grêmio, também está na lista de reforços do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo, mais uma vez, quer o atacante na Gávea. E já estaria até levantando os R$ 14 milhões para oferecer aos russos do CSKA. De cabeça boa e mais envolvido no clube que nas noitadas do Rio, Love seria uma contratação e tanto para o Fla.