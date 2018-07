O Grêmio foi buscar no Coritiba o volante que precisava para fechar e dar mais qualidade ao meio de campo do time em 2012. Acertou com Léo Gago, que está sendo aguardado no Olímpico para a realização de exames médicos. O Coritiba, graças à sua boa campanha em 2011, tem seus jogadores bastante valorizados.