Está praticamente certa a transferência de Guilherme da Lusa para o Corinthians. O empresário Wagner Ribeiro é quem trata do assunto. Além de fazer uma boa troca, o jogador ainda teria substancial aumento salarial. Seu agente diz que no Canindé Guilherme tem salário base. No Parque São Jorge, ele ganharia como ‘gente grande’.